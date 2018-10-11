الأهلي يخوض مباراة ودية استعدادا لوفاق سطيف

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تقرر خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف يوسف أن هناك اتصالات مع عدد من الأندية لاختيار أحدها لخوض تلك المباراة الودية.



وأوضح أن الجهاز الفني يستهدف تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة، وأيضا منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية؛ من أجل إعلان جاهزية الجميع.