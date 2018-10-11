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محافظات

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:52 م
غابات الحشائش
غابات الحشائش
ايمن محمد
حولت الحشائش العشوائية التي نمت في مجارى الصرف الصحي مساكن اللوكس بطور سيناء لمنطقة غابات تأوي الكلاب الضالة بعد تقاعس مجلس مدينة طور سيناء عن إزالة تلك الحشائش التي حاصرت المساكن وسدت منافذ الوحدات السكنية.

بل انبعثت منها الروائح الكريهة والناموس بسبب نموها فى مياه الصرف الصحي.

وطالب سكان حي اللوكس مجلس مدينة طور سيناء بالتحرك وإزالة الغابات التي حاصرت مساكنهم ومنعتهم من فتح النوافذ قبل وقوع كارثة بعد انتشار الحشرات والزواحف داخل تلك الحشائش.

وقال محمد صلاح أحد السكان إن السكان طالبوا كثيرا بإزالة تلك الحشائش التى تعرض المساكن للتلف علاوة على الأضرار والأمراض التى يمكن أن تصيب السكان، مشيرا إلى أن تلك الغابات من الحشائش أصبحت مأوى للكلاب الضالة والزواحف.

وأضاف محمود ابو عوف من سكان حى اللوكس بطور سيناء أن وضع المساكن أصبح مخيفا ومرعبا وأصبح الأطفال لا يستطيعون النزول من مساكنهم خوفا من الكلاب الضالة والزواحف المنتشرة فى غابات الحشائش.

وطالب حسن عبد العزيز محام بطور سيناء من سكان حى اللوكس بالاهتمام بصيانة العمارات السكنية وإنشاء اتحاد شاغلين لكل العمارات لصيانة الأحياء السكنية والعمارات التى تحتاج لصيانة، مشيرا الى ان السكان على استعداد للتعاون مع مجلس المدينة من اجل الحفاظ على العقارات والأحياء السكنية وتجميلها.
غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور
غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور
غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور
غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور
غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور
غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور
غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور
غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور
غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور
غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

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