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منوعات

مقهى لتدخين الشيشة للنساء فقط في برلين .. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
كريم جمال
قرر صاحب مقهى "ليدي هوكا" في برلين أن يجعل مقهاه للنساء فقط لتدخين الشيشة، إلا أنه غير مسموح له بالدخول في أوقات العمل.

وبحسب "سبوتنيك"، يجلس البنات وسط دخان الشيشة الذي يعبق المكان، وبالخارج هناك لافتة في الخارج مكتوب عليها "غير مسموح بالدخول سوى للنساء فقط".

وقالت مديرة المقهى شاناي سندروك، إن رب عملها هو صاحب فكرة هذا المقهى، والشيء الجيد هو أن رب عملي لديه شقيقات… لذلك فكر جيدا، لاسيما إذا كانت النساء متزوجات أو لديهن أطفال، فربما لا يفضلن، كنساء جميلات، التواجد في مقهى مختلط".

وأضافت: "أنا أيضا لا أحبذ أن تذهب شقيقتي للمقاهي المختلطة لأني أعرف كيف يتصرف الناس فيها. بالطبع، يختلف الأمر قليلًا مع الطريقة التي نشأ عليها بعض الألمان، لكن بيننا أجانب محافظين أكثر".
مقهى لتدخين الشيشة للنساء فقط في برلين .. صور
مقهى لتدخين الشيشة للنساء فقط في برلين .. صور
مقهى لتدخين الشيشة للنساء فقط في برلين .. صور
مقهى لتدخين الشيشة للنساء فقط في برلين .. صور

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