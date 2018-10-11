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أزمات روتانا عرض مستمر.. إليسا الابنة المدللة للشركة السعودية تهدد بالرحيل بعد تعاون 14 عاما.. عمرو دياب وتامر حسني يفسخان التعاقد لسوء الدعاية والتعامل.. وشيرين: هدفهم التقليل من الأغنية المصرية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:00 م
اليسا
اليسا
شروق إبراهيم
روتانا وعمرو دياب في ساحات القضاء.. و"الهضبة ينتصر"
مي كساب: روتانا تحارب المطربين المصريين

تتوالى أزمات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات السعودية، مع نجوم ونجمات الغناء في الوطن العربي الذين تحقق معهم نجاحات كبيرة، ثم تنتهي العلاقة بينهم بفسخ العقد إما بسبب سوء الدعاية أو عدم الالتزام ببنود العقد أو فرض الشركة السعودية سياسة جديدة على هؤلاء النجوم.

آخر هؤلاء النجمة اللبنانية إليسا، التي لقبت بابنة روتانا المدللة، حيث هددت برحيلها عن الشركة وفسخ التعاقد بعد تعاون دام 14 سنة بسبب حجب روتانا لأغنياتها بموقع يوتيوب وتطبيق انغامي رغم انها المطربة الأعلى استماعًا في الوطن العربي.

وأعربت النجمة اللبنانية خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع الاجتماعي "تويتر" فجر الخميس عن استيائها من حذف جميع أغنياتها من موقع يوتيوب وجميع تطبيقات الأغاني بهدف ضم أعمال فناني الشركة لأرشيف خاص بشركة Deezer.

وقالت إليسا: "نعم لقد تم حجب الأغاني الخاصة بس وانا اشعر بالاستياء لكن بعد كل هذه السنين ومجهودي يتم تلاشي أعمالي".

وردت إليسا على أحد متابعيها بأنها قد تترك شركة روتانا وتقوم بفسخ العقد حال استمرار الشركة في حجب الأغاني بعد تعاقد استمر ١٤ عامًا.

وعلم "صدى البلد" أن إدارة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ليست راضية عن ردة فعل النجمة اللبنانية إليسا، بسبب جروجها للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفضح أمر حجب أغنياتها من موقع يوتيوب والتطبيقات الغنائية.

وقال مصدر داخل روتانا، إن الشركة السعودية تفاجأت بما قامت به إليسا فجر الخميس، لافتًا إلى أنهم يرون أن النجمة اللبنانية تستخدم الضغط النفسي من خلال جمهورها للضغط على روتانا من أجل العدول عن قرار حجب أغنياتها.

ووصلت الخلافات بين روتانا والنجم عمرو دياب لساحات القضاء، وكانت شركة "روتانا" قد أقامت دعوى قضائية ضد عمرو دياب مطالبة بإلزامه سداد قيمة البند الجزائي الوارد في العقد بسبب إخلاله بالتزاماته.

ثم قامت روتانا بحجب اغنيات الهضبة من موقع يوتيوب، ولكن نجح عمرو دياب في حل تلك الأزمة خلال 12 ساعة وتم إتاحة اغانيه من جديد.

أما شيرين عبد الوهاب التي تعاونت مع روتانا في البومين فقط " حبيت " و" اسأل عليا"، ثم تركت الشركة السعودية التي وجهت إليها اتهاما بأنها تحاول من تقليل نجاح وتوهج الأغنية المصرية لترفع من شان الخليجية واللبنانية.

وأيضًا تامر حسني الذي فسخ عقده مع روتانا بعد تسريب اغنيات البومه " عمري ابتدا" عام 2016، ثم تجاهل الشركة طرحه عبر قناتها الرسمية ليفسخ تامر حسني العقد ويتجه نحو الإنتاج الذاتي من خلال شركته TH productions.

واتهمت الفنانة مي كساب شركة روتانا بأنها تحارب المطربين المصريين وتعمد عدم إجراء دعاية تسويقية كبيرة وذلك بعد تجربتها المريرة بسبب ألبومها "أحلى من الكلام"، وامتنعت الشركة عن إصدار أي ألبومات لها، ثم جرى فسخ العقد.

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