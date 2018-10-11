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برلمان

برلماني للحكومة: يجب إصدار قرار باستلام القطن من الفلاحين اليوم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماجدة بدوي
طالب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، الحكومة، بإصدار قرار، اليوم، لاستلام القطن من الفلاحين، وصرف المقابل للفلاح فورا، وذلك حفاظا على مصداقية الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة هشام الحصرى وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وعدد من ممثلى الحكومة من كافة الوزارات المعنية، لمناقشة ازمة رفض استلام الحكومة لمحصول القطن، رغم قرارها السابق، باستلامه بمبلغ ٢٧٠٠ جنيه للقنطار.

وقال الجندي: "حرام اللى بيحصل ده، مصداقية الدولة على المحك، مفيش دولة توعد وتخلف، أنا بضرب في سندى وهو الفلاح، الكلام ده مش هينفع، ايوه احنا مع البناء ومع إنشاء مشروعات ورصف الطرق، ولكن القطن في بيوت الفلاحين".

وطالب الجندى، بتخصيص عام للفلاحين أسوة بعام الشباب وعام المعاقين، مشددا على ضرورة استلام القطن اليوم؛ للحفاظ على مصداقية الدولة، قائلا: "هناك فلاحين مهددين بالسجن".

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