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محافظات

لجان بيطرية بالأقصر للتحصين والوقاية من مرض الفاشيولا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:40 م
تحصين المواشي
تحصين المواشي
شمس يونس
أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر أنه تم تشكيل لجان للعمل على  تجريع ورش جماعى للحيوانات على مستوى مدن وقرى المحافظة بالمجان للتحصين والوقاية من مرض الفاشيولا ( الدودة الكبدية ) ومنع انتشاره بين المواشى . 

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطرى أن الفاشيولا طفيل يصيب كبد بعض الحيوانات وتطور وأصبح يصيب الإنسان  وتتمثل خطورتها فى ان هذه الطفيليات تلتصق بمادة شمعية على أوراق الخضراوات لذلك لابد من غسل الخضراوات جيدًا و أضافة مادة حمضية لها أو برنجانات البوتاسيوم بنسب معروفة  .

وأضاف أنه من المقرر أن تقوم اللجان بتوقيع الكشف الدورى وصرف العلاج بشكل مجانى للحيوانات المصابة بالدودة الكبدية ومتابعة تطور الحالة لحين تحقيق الشفاء الكامل لها ، كما تتولى اللجان أيضًا أعمال التجريع والرش الجماعى لضمان وقاية وتحصين  المواشى غير المصابة .
كما تم التنسيق مع إدارة الإرشاد البيطرى التابعة للمديرية لتنظيم ندوات إرشادية مكثفة للمزارعين وأصحاب المواشى لتوعيتهم بالمرض .
كما تم  التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير العلاج للآدميين  تريكلا بيندازول المعروف تجاريًا باسم فاسنكس وهو عبارة عن أقراص مرة واحدة لجميع الأعمار . 

جاء ذلك فى ضوء أعمال المديرية للتصدى للأمراض الموسمية وغير الموسمية التى تصيب الحيوانات، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للوقاية من مرض الفاشيولا (الدودة الكبدية) ومنع انتشاره .

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