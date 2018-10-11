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برلمان

برلماني: مصر تتمتع بكل مصادر الطاقة المتجددة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:00 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
فريدة محمد
أكد اللواء، تادروس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تتمتع بكل مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس الساطعة وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن استغلال إمكانيات مصر من الطاقات المتجددة سوف يحقق طموحات المصريين فى أن تصبح مصر مصدرة للطاقة المتجددة والتقليدية على السواء إلى دول الجوار الإقليمي عبر مشروعات الربط الكهربائى الجارى تنفيذها كما قال الرئيس السيسي.

وأشاد تادروس في بيان له بالجهود المبذولة لتحويل مصر إلى دولة مصدرة للطاقة المتجددة والتقليدية، عن طريق مشروعات الربط الكهربائي الجاري تنفيذها، مع بعض دول الجوار الإقليمي، والتي شارف بعضها علي الانتهاء.

وأشار النائب إلى أن الطاقة المتجددة توفر حوالى ربع إمدادات الطاقة النهائية الكلية بمصر، وأن الاستثمارات في الطاقة المتجددة لا تفي فقط بالاحتياجات المتزايدة للطاقة، وإنما تساعد أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي.

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