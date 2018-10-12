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محافظات

بيطرى الأقصر ينظم ندوات للتوعية والإرشاد

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
.بيطرى الاقصر ينظم
.بيطرى الاقصر ينظم ندوات للتوعية والارشاد
شمس يونس
نظمت إدارة الإرشاد البيطرى التابعة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر عدد من الندوات التوعوية والإرشادية للأهالي على مدار شهر سبتمبر حول العديد من الأمراض التى تصيب الحيوانات والمواشى . 

وأوضحت الدكتورة دنيازاد همام  مدير إدارة الإرشاد البيطرى أنه تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية التى تضمنت مناقشة العديد من الأمراض التى تصيب الحيوانات وسبل الوقاية والتحصين منها وكان على رأسها ندوات عن أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالتزامن مع الحملة القومية للتصدى للحمى القلاعية حيث انتشرت لجان التوعية لتشمل كافة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية بمدن وقرى الأقصر. 

وأضافت همام أنه تم تنظيم أيضًا العديد من الندوات حول أمراض الجلد العقدى و الفاشيولا ( الدودة الكبدية ) والتى تضمنت التعريف بأعراض ظهور هذه الأمراض على الحيوانات وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل فى مستشفى ACE عن كيفية رعاية وتربية الكلاب بالمنازل ووقايتها من مرض السعار بمناسبة اليوم العالمى لمرض السعار، وكذلك ندوات حول تغيير ثقافة المجتمع التي تحث على قتل الكلاب الضالة ونشر ثقافة جديدة لكيفية التعامل معها والحد من تكاثرها. 

جاء ذلك فى إطار دور إدارة الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطرى لنشر التوعية بأهم الأمراض التى تصيب الحيوانات و التعريف بسبل الوقاية والتحصين ضدها ، وتوفير كافة المعلومات الإرشادية للمواطنين .

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