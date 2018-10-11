أهالي شبرا الخيمة يشكون اختلاط مياه شرب بالصرف الصحى.. صور

وأرسلت رشا زكى، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى بشكوى عبر خدمة الشكاوى المخصصة للموقع قائلة إن مياه الشرب بمنطقة بيجام بشبرا الخمية مختلطة بمياه المجارى.





وأكدت رانيا سليمان هذه المشكلة قائلة إن مياه الشرب بمنطقة عبد المنعم بشبرا الخيمة تعانى أيضا من اختلاط المياه بالمجارى، لافتة إلى عدم قدرة بعض السكان المادية على شراء المياه النقية.

"نداء عاجل إلى رئيس الوزراء.. مياه شرب شبرا الخيمة غير صالحة للشرب، هنجيب مياه منين"، بهذه الكلمات بدأ أهالي شبرا الخيمة استغاثتهم، عبر خدمة الشكاوى المخصصة للموقع، حيث شكوا من اختلاط مياه الشرب بمياه المجارى والصرف الصحي، ما يؤثر على صحة المواطنين.وأضافت أنه تم إبلاغ الحى وشركة المياه أكثر من مرة ولكن بلا رد أو استجابة.وطالب القراء المسئولين ورئيس الوزراء بسرعة حل المشكلة وتوفير حياة آدمية لأهالى شبرا الخيمة.ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.