ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالي شبرا الخيمة يشكون اختلاط مياه شرب بالصرف الصحى.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:18 م
صدى البلد
كريم ناصر
"نداء عاجل إلى رئيس الوزراء.. مياه شرب شبرا الخيمة غير صالحة للشرب، هنجيب مياه منين"، بهذه الكلمات بدأ أهالي شبرا الخيمة استغاثتهم، عبر خدمة الشكاوى المخصصة للموقع، حيث شكوا من اختلاط مياه الشرب بمياه المجارى والصرف الصحي، ما يؤثر على صحة المواطنين.

وأرسلت رشا زكى، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى بشكوى عبر خدمة الشكاوى المخصصة للموقع قائلة إن مياه الشرب بمنطقة بيجام بشبرا الخمية مختلطة بمياه المجارى.

وأكدت رانيا سليمان هذه المشكلة قائلة إن مياه الشرب بمنطقة عبد المنعم بشبرا الخيمة تعانى أيضا من اختلاط المياه بالمجارى، لافتة إلى عدم قدرة بعض السكان المادية على شراء المياه النقية.

وأضافت أنه تم إبلاغ الحى وشركة المياه أكثر من مرة ولكن بلا رد أو استجابة.

وطالب القراء المسئولين ورئيس الوزراء بسرعة حل المشكلة وتوفير حياة آدمية لأهالى شبرا الخيمة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
أهالي شبرا الخيمة يشكون اختلاط مياه شرب بالصرف الصحى.. صور
أهالي شبرا الخيمة يشكون اختلاط مياه شرب بالصرف الصحى.. صور
أهالي شبرا الخيمة يشكون اختلاط مياه شرب بالصرف الصحى.. صور
أهالي شبرا الخيمة يشكون اختلاط مياه شرب بالصرف الصحى.. صور

ترشيحاتنا

وزير الطيران عن السياحة الروسية: اللي عايزنا يجلنا.. لن نستجدي أحدا

أستاذ مخ وأعصاب تكشف أنواع وأسباب مرض الضمور .. فيديو

إسرائيل تطلق صفارات الإنذار من هجوم صاروخي

موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

أعراض مرض تامر حسنى وأسبابه وطرق علاجه

الرئيس السيسي: عاوزين هشام عشماوي علشان نحاسبه.. فيديو

الرئيس السيسي يبكي على الهواء .. فيديو

كلية الشرطة تعلن شروط القبول بقسم الضباط المتخصصين لخريجي الحقوق

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين خريجي كليات الحقوق

موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود في كأس مصر والقنوات الناقلة

10 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بخطر السرطان

بسبب حضانة الطفل.. إعلامية شهيرة تتهم طليقها بتحطيم سيارتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

محافظ بني سويف يفتتح إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الحيبة بالفشن.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

محافظ الإسكندرية يغرس أول شجرة مثمرة لمبادرة المليون

الكفن ينهي الخلافات الُثأرية بين عائلتي الجمال والشفالحة بسوهاج .. صور

فيديو

في الذكرى الخامسة لرحيله.. وديع الصافي صاحب الألقاب الـ3.. عظيمة يا مصر سبب حصوله على الجنسية المصرية.. تزوج من فتاة خارج الوسط ولديه 6 أبناء.. صور وفيديو
عدالة السماء.. وفاة لص أثناء سرقة محل حلاقة فى البساتين.. فيديو
الرئيس السيسي: عاوزين هشام عشماوي علشان نحاسبه.. فيديو
الرئيس لـ الشعب: والله هذه أكثر مرة أتعامل وأتحدث معكم بكل صدق.. فيديو
السيسي: 125 مليار جنيه قيمة دعم المواد البترولية رغم رفع الأسعار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟