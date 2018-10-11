إعدام 2 طن أغذية خلال حملات مكثفة بالدقهلية

شنّت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية حملة مكثفة علي محلات الأغذية والمطاعم من خلال مكتب مراقبة الأغذية بالمنصورة، حيث تم سحب 490 عينة من 283 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتحرير 154 محضراً لنقص الاشتراطات الصحية، وإعدام 2 طن و308 كيلو أغذية ومشروبات.





وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد علي قيام قطاع الصحة بالمحافظة بمختلف إداراته بشن حملات مكثفة ويومية علي محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمخابز وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للاشتراطات الصحية والذين يزاولون نشاطهم بغير تراخيص.



