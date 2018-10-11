وزير التموين يعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان

اعتذر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عن عدم حضور الاجتماع الطارئ للجنة الزراعة بمجلس النواب، الخاص بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن خسائر الفلاحين نتيجة رفض الحكومة استلام محصول القطن منهم.



وقال وزير التموين، خلال الخطاب الذي تم إرساله للجنة وجرى استعراضه خلال اجتماع اللجنة، إن أزمة محصول القطن ليست من اختصاص وزارة التموين، وإنما من اختصاص وزيري "الزراعة وقطاع الأعمال"، وهو ما أثار غضب النواب، قائلين: "إزاي الكلام ده.. كان لازم يحضر الاجتماع".



ويأتى اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة موضوع عدم استلام محصول القطن من الزراع خلال الموسم الزراعي الحالي بأسعار مجزية؛ ما يحملهم خسارة فادحة، وذلك بحضور كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.