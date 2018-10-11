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الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخرة.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 21 27
وسط الدلتا 21 27
الإسكندرية 23 27
بلطيم 22 26
مطروح 17 25
السلوم 18 25
سيوة 20 30
بورسعيد 23 25
دمياط 23 26
العريش 16 26
رفح 17 26
الإسماعيلية 17 28
السويس 17 28
رأس سدر 19 27
نخل 13 26
نويبع 23 29
طابا 20 27
كاترين 13 24
الطور 22 28
شرم الشيخ 25 30
الغردقة 22 31
مرسى علم 22 30
الفيوم 21 29
بنى سويف 21 29
المنيا 18 29
أسيوط 18 29
سوهاج 19 30
قنا 21 31
الأقصر 21 32
أسوان 22 33
أبوسمبل 22 34
الوادى الجديد 21 34
شلاتين 24 32
ابو رماد 25 31
راس حدربة 26 30
حلايب 26 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 25 37
المدينة 25 38
الرياض 22 36
المنامة 29 36
أبوظبى 25 38
الدوحة 30 36
الكويت 23 29
دمشق 12 26
بيروت 21 26
عمان 12 25
القدس 15 23
غزة 20 27
بغداد 24 39
مسقط 25 32
صنعاء 08 26
الخرطوم 29 39
طرابلس 21 28
تونس 18 28
الجزائر 16 24
الرباط 16 26
نواكشوط 25 37

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 10 23
اسطنبول 17 20
اسلام اباد 15 30
نيودلهى 20 32
جاكرتا 24 34
بكين 08 20
كوالامبور 23 30
طوكيو 14 22
أثينا 17 22
روما 15 24
باريس 15 24
مدريد 12 22
برلين 10 22
لندن 13 24
مونتريال 02 09
موسكو 06 14
نيويورك 08 17
واشنطن 09 19

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