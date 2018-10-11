الصلح بين عائلتي الجمال والشفالحة بسوهاج .. صور

شهد فضيلة الدكتور عباس شومان الامين العام لهيئة كبار العلماء بالازهر واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة حفل مراسم جلسة الصلح بمعهد الشيخ محمود عنبر الأزهري بطهطا بين عائلة الجمال بطهطا، وعائلة الشفالحة بنجع البارود مركز المراغة.





حضر مراسم الصلح نائب عن مدير أمن سوهاج، وفضيلة الشيخ محمد زكي رزق الأمين العام للجنة المصالحات وفض المنازعات بالأزهر الشريف، وعدد من القيادات الامنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى ولفيف من العمد والمشايخ والأهالي.





ونقل اللواء علاء رشاد شكر وتقدير المحافظ للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الامن والقيادات التنفيذية بمركزي طهطا والمراغة، وكل من ساهم فى اتمام هذا الصلح , مؤكدا على اهمية التعاون من اجل القضاء على ظاهرة الثأر بسوهاج واتمام باقى المصالحات بالمحافظة، مشيرا الي اهمية توريث المحبة والتسامح للاجيال القادمة، وانه لا تنمية بدون أمان واستقرار.





من جانبه نقل فضيلة الدكتور عباس شومان تحيات الإمام الأكبر شيخ الأزهر لأهالي سوهاج ، وقال أن أهل سوهاج أهل للمحبة والتسامح والعفو، والدليل انجاز العديد من المصالحات في مختلف مراكز المحافظة، موجها الشكر لمحافظ الإقليم ولجنة المصالحات ورجال الامن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنجاز العديد من المصالحات داعيا الى التوحد ونبذ العنف والوقوف صفا واحدا لمواجهة العنف والإرهاب والتفرغ للتنمية والبناء ،مؤكدا ان الصلح والمودة حماية للأوطان والمواطنين .



