7 أسباب تجبرك على تناول الخيار يوميا..رقم 6 مفاجأة

يعد الخيار من الخضروات المنخفضة في السعرات الحرارية ويحتوي على كمية لا بأس بها من الألياف القابلة للذوبان مما يجعله مثاليا لتناوله لفقدان الوزن.



وقال الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، ان الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، و نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، والدهون، والكوليسترول، والصوديوم، ويتميز الخيار بطعمه المنعش، والذي يساعد علي تقليل الوزن بشكل فعال، بالإضافة إلى عدة فؤائد تجبرك على تناول الخيار يوميًا:



1- علاج فعال للشعر والأظافر:



بفضل احتوائه على عنصر السليكا يساعد الخيار في تقوية الشعر ونموه ويجعله براقًا وكذلك الأظافر يحول دون ترققها وكسرها.



2-يحمي الكلى:



يقلل من مستويات حمض اليوريك في الجسم، كونه مدرًا للبول، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وبالتالي يحافظ على صحة الكلى من تكون حصوات.



3- يحمي من الصداع والدوار:



لتجنب الإصابة صباحًا بالصداع أو الشعور بالدوار، تناول شرائح من الخيار قبل الخلود إلى النوم، لاحتوائه على فيتامين «بي» والسكر.



4- يخفف من التهابات المفاصل والنقرس:



كونه مصدرًا ممتازًا لعنصر السليكا، فيعمل على تعزيز الأنسجة الضامة عند خلطه بعصير الجزر لعلاج آلام النقرس والمفاصل، وتقليل مستويات حمض اليوريك.



5-ينعش الفم:



يعالج عصير الخيار التهابات الفم ويقضي على الأمراض البكتيرية والجراثيم التي تصيب الفم، فبوضع شريحة خيار في سقف الحلق والضغط عليها باللسان لمدة نصف ساعة، ستقتل البكتيريا وتقضي على الرائحة الكريهة وتعقمه.



6- يزيل السموم:



نسبة الماء الموجودة في الخيار تعمل كأداة طاردة تخلص الجسم من الفضلات والسموم بتناوله بانتظام، فهو حل مثالي للتخلص من حصوات الكلى، وخفض نسبة الكوليسترول.



7-يقاوم الحرارة:



يساعد الجسم على خفض درجة حرارته داخليًا وخارجيًا وحماية البشرة من انتفاخات العين وحروق الشمس والالتهابات.