وزير التعليم العالي: تنظيم زيارات للطلاب بالمشروعات القومية لرفع الوعي الوطني

انطلق الفوج الأول من جامعة الإسكندرية ضمن مبادرة "كل يوم جديد" لزيارة طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة، والتى تنظمها وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف تعريف شباب الجامعات بالمشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة، لغرس قيم حب العمل والقدرة على الإنجاز لديهم، والذي يستمر من أكتوبر الجارى وحتى نهاية العام الدراسى الحالى 2018/2019.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الزيارات التى تنظمها الوزارة للعام الثالث على التوالى تأتى بهدف رفع الوعى الوطنى لدى شباب الجامعات والمعاهد المصرية، وإشراكهم فى خطط التنمية التى تنفذها الدولة، وتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع فى حركة البناء والتعمير، مشددا على ضرورة مشاركة الطلاب من جميع المؤسسات التعليمية المصرية.



وقد تفقد الطلاب مدينة العلمين الجديدة وآخر تطورات العمل فى المدينة وما تم من إنشاءات، واستمع الطلاب خلال الجولة، لشرح تفصيلى حول مخطط المدينة الذى يستهدف حوالى 50 ألف فدان تمتد من طريق وادى النطرون إلى الضبعة، وتستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتنقسم إلى قطاع ساحلى يضم مركزًا سياحيًا عالميًا، ومنطقة أثرية تضم متحفًا مفتوحًا ومتنزهات دولية وفنادق وخدمات ميناء، وقطاع حضرى يضم جامعة العلمين الجديدة، ومركز خدمات إقليمية.



وأشاد بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية يمكنهم الاستفادة منها في الارتقاء بقدرتهم العلمية والتعلمية، معربين عن تطلعهم إلى زيارتها مرة أخرى.



وقال أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، إن إجمالي المشاركين فى كل فوج 100 طالب وطالبة، بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبى، وإن المشروعات التى يقوم الطلاب بزيارتها تبلغ 18 مشروعًا تنمويًا عملاقًا منها (مدينة العلمين الجديدة، المتحف المصرى الكبير، مجمع مصانع أسمنت بنى سويف، العاصمة الإدارية الجديدة، محور روض الفرج، طرق ومنتجع ومدينة الجلالة، أنفاق قناة السويس بجنوب بورسعيد والإسماعيلية، المنصورة الجديدة، دار مصر "دمياط الجديدة").