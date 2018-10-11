السعودية تحذر مواطنيها من الإعصار لبان في سلطنة عمان

أصدرت السفارة السعودية بسلطنة عمان تنبيهًا، اليوم، الخميس، وجَّهته لجميع مواطني المملكة المقيمين في السلطنة، بالتزامن مع اقتراب نُذُر الإعصار "لبان" من سواحل محافظتي صلالة وظفار، إذ تحوَّل إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية.



وقالت السفارة السعودية في عُمان في بيانها: "تهيب سفارة المملكة لدى سلطنة عمان بجيمع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة بتوخّي الحذر، والالتزام بتعليمات الهيئة العامَّة للطيران المدني العماني".



وأضافت السفارة في بيانها أن تلك التعليمات تأتي "تحسبًا لتأثيرات العاصفة المدارية "لبان" مناشدة مواطنيها بالتواصل معها في حالات الطوارئ عبر أرقام محددة وردت في التعميم".



وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، حذَّرت، في بيان لها، اليوم، الخميس، جميع المواطنين من الاقتراب من الأماكن المنخفضة، والمجازفة بعبور الأودية وارتياد البحر، مع استمرار اقتراب الإعصار "لبان" من سواحل السلطنة ووصوله مسافة تبعد 490 كيلومترًا فقط من مدينة صلالة.



وذكرت الهيئة أن الإعصار المداري "لبان" يواصل تحرّكه باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو السواحل اليمنية بالقرب من ساحل محافظة ظفار، مع احتمال تعمّقه إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال الـ48 ساعة المقبلة.



وتشير التنبؤات إلى احتمال تأثر محافظة ظفار والأجزاء الجنوبية لمحافظة الوسطى بالتأثيرات غير المباشرة اعتبارًا من اليوم، سواء مِن أمطار متفرقة ورياحٍ نشطة تقدر سرعتها بين 20- 25 عقدة، إضافة إلى ارتفاع أمواج البحر 3 – 5 أمتار.