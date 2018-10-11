الاتفاق النووي الإيراني كما يراه ترامب.. سيناريوهات محدودة أمام إدارة الرئيس الأمريكي للتعامل مع نظام الملالي.. الحل العسكري غير مطروح.. وكلمة السر في الكونجرس والاتحاد الأوروبي

"فورين بوليسي": سيناريوهات محدودة أمام ترامب لإجبار إيران على التخلي عن ترسانتها النووية

الاتحاد الأوروبي.. الملاذ الأخير لترامب في التعامل مع طهران

الحل العسكري غير مطروح.. ودعم الكونجرس مصيري في الاستراتيجية الجديدة

يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران التي لا يتوانى عن وصفها "الفاسدة" و"الشريرة" في مناسبات عديدة، قد تصبح فجأة دولة حليفة للولايات المتحدة وتتناسى خطابه الشهيرة الذي أدلى به خلال انعقاد الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ"الديكتاتور الفاسد".ويسعى الرئيس الأمريكي وإدارته وعلى رأسها "صقر البيت الأبيض" مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، إلى الضغط على إيران بعقوبات اقتصادية وعزلة دولية في سبيل إجبارها على الرضوخ لمطالبهم والجلوس على طاولة تفاوض لإبرام اتفاق نووي جديد شريطة أن تتنازل طهران عن ترسانتها النووية، وهو نفس السيناريو الذي يحدث الآن مع كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونج أون، والذي حدث من قبل إبان فترة الرئيس الأسبق جورج بوش الذي جعل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي يتخلى أسلحة الدمار الشامل.مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نشرت أمس، الأربعاء، تقريرًا مطولًا استعرضت فيه السيناريوهات التي وضعها ترامب أمام إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي، ومآل سياسة العقوبات التي يتخذها معها، فضلًا عن شكل وصيغة الاتفاق الجديد الذي يريد أن يبرمه مع النظام الإيراني.وتقول المجلة إن ترامب يعتمد في هذا النهج على استراتيجية بسيطة للغاية لكنها مع ذلك لها عواقب وخيمة على بلاده ربما أخطرها أن إيران سوف تستمر في تحدى الإدارة الأمريكية وتعزيز قدراتها النووية بمرور الوقت، وهو الأمر الذي سوف يشعل حدة الصراع بين البلدين، نظرًا لأن طهران قد ترى أن واشنطن تريد الدخول مجددًا في الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015.السيناريو الثاني الأكثر احتمالًا والأقل خطورة هو أن إيران قد تصمد في وجه العقوبات الأمريكية في محاولة منها لإبقاء الوضع هكذا بدلًا من أن تجد نفسها مضطرة للمساومة مع الولايات المتحدة على تخفيف تلك العقوبات، وهو تمامًا ما فعلته فنزويلا من قبل مع واشنطن، وإذا حدث هذا الأمر فمن المحتمل أن تستفيد إيران من 3 عوامل، أولها هو أن واشنطن ستجد نفسها معزولة دوليًا بسبب الاستهجان المحلي الذي سيضاهي سياسة ترامب مع إيران، فضلًا عن أن إدارته لن تكون مستعدة لتصعيد الأزمة ومواجهة إيران عسكريًا في المنطقة.وبحسب "فورين بوليسي"، فإنه في حالة رغب ترامب في تضييق الخناق على إيران بأقصى صورة، فإنه يجب أن يقوض طموحها الذي يكمن في تحقيق العوامل الثلاثة ما سيجعله يحض طهران على التخلي عن ترسانتها النووية، لكن هذا الأمر يجب أن يحدث من خلال استراتيجة ذات أوجه شتى، تشمل خطة شاملة وتحظى بدعم حلفاء واشنطن، وذلك في سبيل تجاوز مرحلة العقوبات واستغلال جميع المناورات السياسية والاستخباراتية والعسكرية المتاحة، ناهيك عن الحصول على دعم الحزب الجمهوري والديمقراطي.وأوضحت أن أول خطوة في تلك الاستراتيجية يجب أن تكون رأب الصدع الذي حدث بين الولايات المتحدة وحلفائها المعتادين، بالأخص ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نتيجة التعريفات الجمركية التي فرضها مؤخرًا على واردات الحديد والصلب القادمة من تلك البلدان إلى الأراضي الأمريكية، ونتيجة انسحاب ترامب من الاتفاق، وسبب إصلاح العلاقات بينه وبينهما هو أن الدول الثلاث يعتبرون أطرافًا في الاتفاق النووي، بجانب روسيا والصين، وهما دولتان فتح ترامب معهما جبهة حرب منذ توليه منصبه عام 2017.وعلى الرغم من غضب الدول الثلاثة على ترامب نتيجة انسحابه من الصفقة النووية، إلا أنهما يتفقان مع الولايات المتحدة على ضرورة تحجيم الترسانة النووية الإيرانية، وتقويض نفوذها في الشرق الأوسط وفي سوريا، ولهذا الأمر يجب أن تشمل الاستراتيجية الجديدة على تسوية مؤقتة بين ترامب وتلك الدول، وذلك من خلال أن تظهر الإدارة الأمريكية مرونة في سياسة العقوبات، في حين يجب على الكتلة الأوروبية أن يعاقبوا إيران بسبب أنشطتها الصاورخية وتصرفاتها في سوريا.وأكدت المجلة الأمريكية أن هناك مخاوف من وجود تسوية تتصرف فيها الولايات المتحدة بشكل أحادي، لكن مع ذلك فإنها ستكون مضطرة للتنسيق مع حلفائها الأوروبين لحرمان إيران من سلاحها الاستراتيجي، وهو الاتفاق النووي القديم، فضلًا عن تعويض أي خسائر هامشية للضغوطات الأمريكية، فسياسة المرونة العقابية مع إيران قد تجعل القوى الأوروبية في موقف قوي يمكنها من إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي وإعطاءها مساحة كافية لدخول مفاوضات مع واشنطن والكتلة الأوروبية تتعلق بمخاوف أنشطة طهران في المنطقة، ووفقًا لـ"فورين بوليسي" لن يكون هذا كافيا.ولأن إيران كانت تواجه عقوبات اقتصادية شديدة، فقد يكون ردها عبارة عن تكثيف أنشطتها العدائية في الشرق الأوسط وتعزيز دعمها لأذرعتها التي تحارب في المنطقة مثل حزب الله في لبنان وميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، وهو ما حدث بالضبط مع العراق عندما رفعت إدارة بوش الابن سقف العقوبات.وشددت المجلة على أن الطريقة العسكرية لتقويض نفوذ إيران في المنطقة، هي طريقة خاطئة للغاية؛ إذ أن طهران عليها أن تعترف أن خروج واشنطن من الشرق الأوسط هو أولوية قصوى لإدارة ترامب، وفي المقابل فإن تطبيق سياسة "القوة المحدودة" كتقليص الوجود الأمريكي في سوريا وتعزيز جهود حلفاء ترامب لاعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية، له أثر كبير للغاية على النهج الدبلوماسي، الذي على وشك النجاح بالفعل في الأزمة السورية بين روسيا وتركيا وحكومة الرئيس بشار الأسد.إن النهج الدبلوماسي، بحسب المجلة، هو السبيل الأمثل لحل الملف الإيراني بصورة شاملة ولحرمان نظام الملالي من التطلع لأي فرصة جديدة للتدخل في المنطقة وإقحام نفسها في الخلافات التي تحدث بين الولايات المتحدة والدول الإقليمية.وأخيرًا، يجب أن تحصل إدارة ترامب على دعم كل من الحزب الديمقراطي والجمهوري، بيد أن الجمهوريين عليهم أن يدركوا في نهاية المطاف أن إجبار إيران على ترك أنشطتها النووية هو هدف طويل الأجل، في حين ينبغي على الكتلة الديمقراطية في حالة دخولهم البيت الأبيض مجددا بعد انتخابات 2020 الرئاسية، أن تدرك أن العودة إلى الاتفاق النووي القديم لن يكون سهلًا، خاصة وأن المهلة الزمنية التي وضعها شارفت على الانتهاء.