محافظ مطروح: 107 وظائف بالأجر اليومي بالأزهر والتعليم لسد العجز

صدق اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطــروح على "20" وظيفة بالتربية والتعليم بمدينة السلوم, بالإضافة إلى عدد " 82 " وظيفة أخرى بالتربية والتعليم بمدينة سيوه و عدد "5" وظائف أخرى بالأزهر، سبق أن صدق عليها المحافظ خلال زيارته للواحة.





وصرح المحافظ بأن هذه الوظائف بنظام التعاقد بالأجر اليومي لسد العجز بالمدارس فى هذه المدن ، والتي تعانى نقص معلمين فى بعض المواد الدراسية، مطالبا بضرورة حصر جميع المدارس واحتياجاتها من المدرسين بجميع المدن على مستوى المحافظة .



