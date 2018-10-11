محافظ مطروح: 107 وظائف بالأجر اليومي بالأزهر والتعليم لسد العجز

صدق اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطــروح على "20" وظيفة بالتربية والتعليم بمدينة السلوم, بالإضافة إلى عدد " 82 " وظيفة أخرى بالتربية والتعليم بمدينة سيوه و عدد "5" وظائف أخرى بالأزهر، سبق أن صدق عليها المحافظ خلال زيارته للواحة.
وصرح المحافظ بأن هذه الوظائف بنظام التعاقد بالأجر اليومي لسد العجز بالمدارس فى هذه المدن ، والتي تعانى نقص معلمين فى بعض المواد الدراسية، مطالبا بضرورة حصر جميع المدارس واحتياجاتها من المدرسين بجميع المدن على مستوى المحافظة .
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والفعالة ، خاصة مع بداية العام الدراسى بكافة مدارس المحافظة ، وفى مختلف المراحل التعليمية ، وذلك لترسيخ أهمية التعليم فى نفوس الطلاب من أجل بناء الوطن ، وبناء جيل على قدر كبير من الوعى والمعرفة.