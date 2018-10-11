الحرائق كلمة السر في تدهور مصنع غزل ونسيج دمياط.. إدارته تتجاهل سوء الحالة.. وتلاعب في منتجاته.. صور

الحرائق كلمة السر في تدهور مصنع غزل ونسيج دمياط واللجوء لتصفيته

تدهور الأوضاع في أكبر مصانع الغزل والنسيج

إدارة المصنع تتجاهل سوء الحالة وتكتفي بتهدئة الأوضاع بين العمال

سوء حالة وتهالك حالة أتوبيساته

وجود تلاعب في منتجاته



اغتيال متعمد لقلعة من قلاع الصناعة في مصر، عمال يحتضرون بسبب سوء أحوالهم، ومعدات وآلات تبكي حالها بعد أن كانت تنتج أجود منتجاتها من الغزل والنسيج لتتحول تدريجيا لقطعة من الخردة تنتظر من يعيد إليها الحياة مرة أخرى.



هذه هي الأحوال داخل مصنع دمياط للغزل والنسيج، والذي تتجه من سيئ لأسوأ، الوضع داخل الشركة ليس بجديد لاعلى الإدارة ولا الدولة ولا المواطن الدمياطى، فكل يوم يتحول الوضع من سيئ لأسوأ.



فالإدارات المتعاقبة للمصنع تكتفي بتهدئة الأوضاع وبذل الجهد لتوفير المرتبات الشهرية، نادي غزل دمياط الذي كان يوما واحدا من أهم فرق الكرة، وكان ضمن فرق الدوري الممتاز، أصبح اليوم فريقا متدهورا، تم اغتيال جميع اللعبات، وتصفية متعمدة لكل الكوادر الرياضية والفنية التي تنمتع بخبرة وقدرة علي تحسين الأحوال داخل النادي، ليتم استبدالهم بآخرين ليس لهم أي خبرة سابقة، الوضع في نادي غزل دمياط لا يختلف كثيرا عن نظيره داخل المصنع، نفنح هذا الملف أملا في تحرك المسؤولين لإنقاذ هذه القلعة الصناعية، وإعادتها لعهدها السابق مرة أخرى.



وتعرض على مدار السنوات الماضية إلى خسائر فادحة أدى إلى سوء أحوال العاملين بالمصنع الذي يسودهم الإحباط حاليا، تحسبا لكون هذه الأوضاع السيئة مقدمة لبيع المصنع وتصفية عمالته، كما حدث مع نظيره مصنع ألبان دمياط وكثير من المصانع التي تلجأ الحكومة إلى تصفيتها وبيعها.



وكشفت أعمال الجرد التي تقرر إجراؤها علي خلفية الحريقين الغامضين الذين استهدفا مؤخرا منفذين لبيع منتجات المصنع، بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط وبشارع النيل برأس البر، عن وجود تلاعب في عدد المنتجات، منها أقمشة ومطرزات وملابس وقطن بلغت أربعة ملايين و905 ألف و557 جنيها بمعرض بيع رأس البر، بينما كشفت أعمال الجرد لمعرض دمياط أسفل الكوبري العلوي بالأعصر عن وجود زيادة وعجز تتجاوز الثمانية ملايين جنيه، مما يؤكد وجود تلاعب واضح في هذه العهد، وشكوك حول كون الحريقين متعمدين من عدمه، في محاولة لإخفاء هذا التلاعب، وتهرب القائمين عليه من المسؤولية



من مظاهر التدهور في أوضاع المصنع، سوء حالة وتهالك حالة أتوبيسات الشركة، وهو ما سبب أزمة يعاني منها المصنع حاليا، وأودت بحياة سيدة وإصابة 12 من زملائها من العاملين بالمصنع بسبب تصادم أتوبيس الشركة مع سيارة مقطورة وقع مؤخرا، أثناء نقل أحد الورديات بطريق الضهرة بفارسكور، حيث تحول الأتوبيس المنكوب لقطعة خردة جراء الحادث، بسبب تهالك أتوبيسات الشركة، رفضت إدارة المرور بمديرية أمن دمياط الترخيص لأتوبيسات الشركة، نظرا لسوء حالتها وخطورتها علي حياة ركابها من العاملين الذين يستقلونها يوميا عقب كل وردية عمل، وهو الأمر الذي سبب عجز الأتوبيسات عن التحرك، علاوة علي تعطل بعضها الآخر بسبب الإهمال في إجراء الصيانة الدورية وعدم قدرة إدارة المصنع علي توفير قطع الغيار اللازمة لهذا الأتوبيسات التي يرقد معظمها معطلا في ساحة المصنع، انتظارا لتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير قطع الغيار اللازمة.



كما كشف عدد من العاملين رفضوا ذكر أسمائهم، أن هناك ماكينات متوقفه داخل العنابر منذ فترة طويلة بسبب تعطلها، وعدم توافر قطع الغيار الأزمة لإصلاحها، وبالتالي استمرار عملها وقدرتها علي الإنتاج، ورغم مطالبة الكثير من العاملين بالمصنع بإصلاح الماكينات المعطلة، وإبلاغ ممثلي اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع بمدي سوء الأوضاع وإهدار أموال صندوق الزمالة، وتكدس المديونيات علي المصنع والمستحقة لصالح جهات عديدة منها الكهرباء والمياه والضرائب والتأمينات، إلا أن المسؤولين تجاهلوا مواجهة هذه المشكلات والبحث عن حلول حاسمة لها.



وكان عدد من العاملين بالمصنع قد تقدموا بعدة بلاغات للجهات الرقابية وفي مقدمتها الرقابة الإدارية ضد سرقة أحد محولات الكهرباء والبالغ عددها 20 محولا، وكذلك رفض مسؤولو الشباب والرياضة بالمحافظة تسلّم مذكرة تضم عددا من الوقائع الخاصة بنادي غزل دمياط الرياضي بحجة طلبها صور بطاقات الهوية الخاصة بالشاكين، ومن هذه الوقائع التي طالب بها عدد من العاملين بالمصنع بالتحقيق فيها، وجود ثلاثة أشخاص من بين أعضاء مجلس إداري النادي ممن انتهت خدمتهم من العمل بالشركة، وكذلك تأجير قطعة أرض من أملاك الشركة كصالة أفراح وملاعب النادي دون إجراء مناقصة أو مزاد علني، وفقا لما نص عليه القانون 89 لسنة 1998، كما شملت الوقائع أيضًا اتخاذ قرارات من إدارة النادي الحالية تسببت في تدهور أوضاع فريق الكرة وانهيار جميع الألعاب، علاوة علي التعاقد مع مدربين دون المستوي ومبالغ كبيرة، وتسريح تسعة لاعبين بالنادي، وهو ما يعد إهدارا للمال العام - حسب ما ورد بالبلاغات التي تقدم بها عدد من العاملين بالشركة.



وفي سياق متصل، كشف التقرير الصادر مؤخرا من الجهاز المركزي للمحاسبات عن خسائر للشركة قدرها بمبلغ 50 مليون جنيه، وحمل إدارة الشركة مسؤولية ذلك، بعد رصدها عددا من المخالفات منها عدم التزام الشركة بمواد اللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 91 بشأن إعداد الموازنة التقديرية للشركة واعتمادها من الجمعية العامة لها خلال ثلاثة أشهر قبل بداية السنة المالية المقدم عنها الموازنة، وعدم إعداد الموازنة التقديرية موزعة علي شهور السنة أو السياسات المتبعة في إعداد الموازنة التقديرية الموضوعة.



كما استهدفت الشركة إضافات في بعض بنود الأصول الثابتة خلال عام الموازنة بنحو 5، 23 ملايين جنيه بالتمويل الذاتي عبارة عن آلات ووسائل نقل دون إيضاح كيفية تمويل إجمالي المبلغ.



وكذلك استبعاد بعض البنود الأخرى من الأصول الثابتة بنحو 4، 44 ملايين جنيه عبارة عن مبان ومعدات وأثاث دون إيضاح أسباب الاستبعاد وخطة وكيفية التصرف في هذه الأصول.



كما قدرت الشركة تحقيق مبيعات خارجية بنحو 15، 8 مليون جنيه، خلال عام الموازنة في حين بلغ المحقق الفعلي منها في نهاية يونيو 2015 نحو 6، 7 ملايين جنيه، ونحو 1، 5 مليون جنيه فقط حتى نهاية النصف الأول من العام 2015-2016.



كما انتقد التقرير عدم مراعاة أسعار العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة، حيث تم إعداد خطة المستلزمات المستوردة المستهدفة علي أساس الأسعار قبل الزيادة، مما يشير لعدم دقة هذه التقديرات، علاوة علي عدم استهداف الموازنة تصريف مخزون الناتج التام وغير التام وقطع الغيار والمهمات خاصة الراكد منه خلال عام الموازنة المعروضة بالمخالفة لتعليمات الشركة القابضة بشأن إعداد الموازنة.



ووصف تقرير المحاسبات تقديرات الموازنة المعروضة من زيادة بالإنتاج والمبيعات، مقابل تخفيض المصروفات، ما أدى إلي استهداف صافي خسارة تقدر بنحو 50 مليون جنيه، مقابل فعلي محقق بنحو 67 مليون جنيه في نهاية يونيو في نهاية يونيو من العام الماضي، ونحو 47، 138 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، ليصل إجمالي الخسائر 950 مليون جنيه، بما يشير إلي الخلل في الهيكل التمويلي للشركة.