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الرئيس لـ الشعب: والله هذه أكثر مرة أتعامل وأتحدث معكم بكل صدق.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:39 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
آيات أحمد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، حيث إنه تم تقديم صورة للناس بأن الأمور تتغير بسهولة، مشيرا إلى أن ذلك لم ولن يحدث وأن الأمر ليس بهذه السهولة.

وقال السيسى، خلال كلمته بالندوة الثقيفية المنعقدة منذ قليل: "والله هذه أكثر مرة أتعامل وأتحدث معكم بكل صدق"، وأضاف: "إذا كنا مهتمين بحفظ وأمن البلاد وأهميتها يجب علينا توضيح الصورة الحقيقية لمصر".

وأكد أنه كان يتابع ما يحدث فى مصر منذ 60 سنة فى كل ظروفها وأسباب تعثرها، وتابع: "كنت بتابع عشان يبقى عندى الإرادة للقرار اللى باخده عشان ما اخودش مصر وادخلها فى الحيط".

ولفت إلى أنه يجب علينا بناء وعينا للتصدى للمخاطر والإرهاب الذين يحاربون مصر فكريًا، مؤكدًا أن جزءا كبيرا من التحدى الذى تواجهه مصر هو بناء الوعى لدى الشباب والشعب.

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