رئيسة تحرير النهار اللبنانية تكشف سر صدور الجريدة اليوم بصفحات بيضاء

كشفت نايلة تويني، رئيسة تحرير جريدة النهار اللبنانية، الأسباب الحقيقية وراء نشر عدد اليوم، الخميس، من الصحيفة بصفحات بيضاء فارغة، موضحة أنه "صرخة" للقول إن الوضع والأزمات في لبنان تفاقمت بشكل كبير.



وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الصحيفة وسط بيروت، رفعت "تويني" عدد الصحيفة الأبيض ومكتوب عليه "نهار أبيض بوجه الظلمة".



وأوضحت أن العدد تعبير عن موقف أخلاقي تجاه الأزمات التي تمر بها لبنان، وأن تلك الصفحات البيضاء هي صفحات مفتوحة أمام الشعب للتعبير عن غضبه، وأن الصحافة يجب أن تبقى مرآة لأوجاع الناس.



ونفت ما تم تداوله على أن هذا العدد الأبيض هو إشارة لاقتراب إغلاق الصحيفة، مؤكدة أن الصحيفة مستمرة ورقيا وإلكترونيا، وأن الأخيرة حاولت "دق ناقوس الخطر"، ودعت المسئولين إلى "صرخة ضمير" تجاه ما أسمته الوضع "غير المحتمل".



وخرجت الجريدة اليوم بدون محتوى مكتوب، ولم تكتف الصحيفة بالأبيض في النسخة الورقية، وقامت بتبييض موقعها الإلكتروني أيضا.



ووفقا لعدد من المواقع العربية، تعاني الصحيفة من أزمة مالية أجبرتها على الاستغناء عن عدد كبير من موظفيها، إلى جانب تقليص عدد أوراقها المطبوعة إلى 8 صفحات فقط من 24 صفحة.



كما عمدت جريدة "النهار" إلى تغيير صور حساباتها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، من صور لشعار "النهار" إلى صور بيضاء، من دون الإعلان عن سبب إقدامها على هذه الخطوة.



وأسس الجريدة جبران تويني عام 1933، وترأَس مجلس إدارتها وتحريرها حاليا نايلة تويني.

