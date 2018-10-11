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اقتصاد

القابضة للنقل: إنتاج 900 أتوبيس لصالح شركات نقل الركاب خلال 3 سنوات

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:14 م
صدى البلد
علياء فوزي
نظمت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، احتفالية بالشركة الهندسية لصناعة السيارات، لتسليم 13 أتوبيسا سياحيا فاخرا كدفعة أولى لشركات نقل الركاب الثلاث التابعة للقابضة بواقع 3 أتوبيسات لشرق الدلتا للنقل والسياحة، 3 آخرين لغرب ووسط الدلتا و7 للصعيد للنقل والسياحة).

وقال اللواء محمد يوسف رئيس القابضة، إن هذه المجموعة من الأتوبيسات تعتبر دفعة أولى تحت الاختبار تمشيا مع التوجهات السياسية التي تهدف الي استغلال وتنمية الاصول المملوكة للدولة بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح يوسف أنه تم البدء في تنفيذ مشروع انتاج وتصنيع أتوبيسات سياحية فاخرة عالية الجودة ومميزة لخدمة المواطنين تتمتع بقدر كبير من الرفاهية والكفاءة في التشغيل وذلك من خلال استغلال خطوط الانتاج والتصنيع وعمالة الشركة الهندسية لصناعة السيارات وبدعم فني وتكنولوجي من خلال التعاون مع شركة يوتنج الصينية وهي من اكبر المصانع في العالم لإنتاج الاتوبيسات.

وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يحمل مردودا إيجابيا وذا عائد اقتصادي عالي للدولة، وقال إنه سيتم استطلاع رأي المواطنين وهم متلقي الخدمة مع التقييم من خلال فريق عمل متخصص، حيث سيتم اختبارات الاتوبيسات لمدة 3 أشهر أو 75 ألف كيلو لاستكمال باقي المراحل من المشروع والتي من المخطط لها انتاج وتصنيع 900 أتوبيس لشركات نقل الركاب الثلاث، على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مصنع للجنوط المعدنية للسيارات التجارية والاتوبيسات بالتعاون مع شركتى PLES ورابا المجريتين من خلال شراء خط انتاج الجنـــــوط المملوك لشركة PLES المجرية لصالح الشــــركة الهندسية لصـناعة السيارات إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ليكون مصنعًا لإنتاج الجنوط ومركزًا للتوزيع فى افريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بتكلفة مبدئية 16 مليون يورو، بطاقة إنتاجية 400 ألف جنط سنويا.

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