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حوادث

عدالة السماء.. وفاة لص أثناء سرقة محل حلاقة فى البساتين.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
محمد صبرى
فى واقعة جديدة وطريفها من نوعها، لقى لص مصرعه أثناء سرقته محل حلاقة بالبساتين، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإخطار النيابة للتحقيق.

كان المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا بوجود متوفى بمحل حلاقة فى شارع النادي بالمعادي الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن بقيادة العميد محمد الشرقاوى، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، وتبين أن المتوفى عاطل ومطلوب التنفيذ عليه في 8 أحكام جزئية (شيكات) بإجمالي 13 سنة.

وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمحل، تبين قيام المتوفى بالدخول للمحل في العاشرة صباحًا مرتديًا زيا مشابهًا للزي الخاص بعمال المحل حتى لا يثير شبهات المارة بالشارع وقام بدخول المحل بأسلوب الضغط على كالون الباب الزجاجي بمفك ثم قام بسرقة خزينة صغيرة الحجم بداخلها مبلغ 15 ألف جنيه وبعض أدوات المحل ووضعها داخل أكياس وأثناء خروجه من المحل سقط على الأرض متوفى.

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