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تعليم

ننشر توصيات رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية لشيوخ المعاهد.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:07 م
صدى البلد
وائل شاهين
تفقد الدكتور محمد السروى رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، معاهد إدارتى شرق وغرق الزقازيق، لمتابعة انتظام الدراسة بهما.

وأكد السروي، الالتزام بتعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور شيوخ المعاهد قبل بداية الطابور والمرور على مبانى المعهد والتأكد من سلامتها وعدم مغادرة المعهد نهائيًا إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب والعاملين وتسليم المبنى للنوبتجى.

كما شدد على شيوخ المعاهد بتوزيع الأعمال والمهام والتكليفات على جميع العاملين بالمعهد كتابة وتوقيعهم عليها كل فيما يخصه وعليه متابعة تنفيذ المهام والتكليفات، وتنظيم دخول التلاميذ للمعهد وكذلك أثناء خروجهم لمنع الزحام والتدافع على السلالم وقيام المشرفين بمهامهم فى تنظيم ذلك.

ونبه رئيس المنطقة، على المدرسين بعدم ترك أى حصة شاغرة وعلى المعلم عدم خروجه من الفصل إلا بإنتهاء الزمن المخصص للحصة وفى حالة غيابه يحل محله معلم الحصة الاحتياطية أو المشرف، وعلى المشرف متابعة خروج الطلاب للفسحة وأثناء الفسحة وكذلك عند عودتهم للفصول بأمان.

وشدد على تسجيل بيانات الزائرين فى دفتر الزيارة على البوابة مع تحديد يوم واحد فقط أسبوعيًا لمقابلة أولياء الأمور والاستماع لشكواهم أو مقترحاتهم من خلال لجنة من شيخ المعهد أو وكيله الاخصائى الاجتماعى أومشرف اليوم الدراسى بالمعهد، ويرشح لذلك من لديه القدرة على استقبال أولياء الأمور وذلك حتى يتمكن ولى الأمر من متابعة نجله وبدون التأثير على سير العملية التعليمية.

ووجه بعدم دخول السيارات أو الدراجات البخارية الى فناء المعهد، وحظر التدخين نهائيا وكذلك استخدام السخانات الكهربية، وحظر استخدام التليفون المحمول داخل الحصة الدراسية، ويراعى عند الاشتباه فى وجود جسم غريب عدم التعامل معه أو الاقتراب منه وإبلاغ إدارة الأمن بالمنطقة للاتصال بالجهات المختصة للتعامل معه حرصا على سلامة الطلاب والعاملين والمنشئات التعليمية.

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