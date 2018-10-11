شاهد.. تهنئة نجوم الوسط الفنى لـ عمرو دياب بعيد ميلاده

نشرت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة للهضبة، وكتب "11 أكتوبر 1961.. كل سنة وانت طيب".



وانهالت تهانى النجوم فى الوسط الفنى بعيد ميلاده، كان أبرزهم: أحلام الشامسى التى كتبت "كل سنة وانت طيب يا هضبة".



وسليمان عيد: "كل سنة وانت وكل حبايبك بخير يا حبيبى".



وهانى سلامة: "كل سنة وانت طيب يا صديقى".



وأحمد فلوكس: "كل سنة وانت طيب يا عالمى".



ويحتفل عشرات الآلاف من جمهور النجم عمرو دياب اليوم، الخميس، بعيد ميلاده، حيث تحولت حساباته وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أماكن مخصصة لتهنئته بعيد ميلاده من خلال استقبال هذه الحسابات الآلاف من التعليقات التي تحمل كلمات تعبر عن حب الجمهور للهضبة.