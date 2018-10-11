ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. تهنئة نجوم الوسط الفنى لـ عمرو دياب بعيد ميلاده

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
منار نور
نشرت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة للهضبة، وكتب "11 أكتوبر 1961.. كل سنة وانت طيب".

وانهالت تهانى النجوم فى الوسط الفنى بعيد ميلاده، كان أبرزهم: أحلام الشامسى التى كتبت "كل سنة وانت طيب يا هضبة".

وسليمان عيد: "كل سنة وانت وكل حبايبك بخير يا حبيبى".

وهانى سلامة: "كل سنة وانت طيب يا صديقى".

وأحمد فلوكس: "كل سنة وانت طيب يا عالمى".

ويحتفل عشرات الآلاف من جمهور النجم عمرو دياب اليوم، الخميس، بعيد ميلاده، حيث تحولت حساباته وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أماكن مخصصة لتهنئته بعيد ميلاده من خلال استقبال هذه الحسابات الآلاف من التعليقات التي تحمل كلمات تعبر عن حب الجمهور للهضبة.

ترشيحاتنا

أول تعليق من السيسي على القبض على هشام عشماوي .. فيديو

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سمنود

الرئيس السيسي يبكي على الهواء .. فيديو

مياه القاهرة تطالب سكان شبرا الخيمة بهذا الأمر.. وتمنحهم جائزة

الزراعة: مهلة لأصحاب المحلات قبل تفعيل قانون حظر نقل الدواجن الحية

محافظ الإسكندرية يغرس أول شجرة مثمرة لمبادرة المليون

وزير الطيران عن السياحة الروسية: اللي عايزنا يجلنا.. لن نستجدي أحدا

احذري هذه الأشياء تؤدي للنزيف أثناء الدورة الشهرية

أعراض مرض تامر حسنى وأسبابه وطرق علاجه

بدولار واحد بس غدوة وفسحة.. ما يمكنك شراؤه بدولار أمريكي واحد في هذه البلدان

السعودية تحذر مواطنيها من الإعصار لبان في سلطنة عمان

السيسي: 30 يونيو 2020 هتشوفوا مصر دولة تانية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

محافظ بني سويف يفتتح إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الحيبة بالفشن.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

محافظ الإسكندرية يغرس أول شجرة مثمرة لمبادرة المليون

الكفن ينهي الخلافات الُثأرية بين عائلتي الجمال والشفالحة بسوهاج .. صور

فيديو

في الذكرى الخامسة لرحيله.. وديع الصافي صاحب الألقاب الـ3.. عظيمة يا مصر سبب حصوله على الجنسية المصرية.. تزوج من فتاة خارج الوسط ولديه 6 أبناء.. صور وفيديو
عدالة السماء.. وفاة لص أثناء سرقة محل حلاقة فى البساتين.. فيديو
الرئيس السيسي: عاوزين هشام عشماوي علشان نحاسبه.. فيديو
الرئيس لـ الشعب: والله هذه أكثر مرة أتعامل وأتحدث معكم بكل صدق.. فيديو
السيسي: 125 مليار جنيه قيمة دعم المواد البترولية رغم رفع الأسعار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟