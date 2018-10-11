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حوادث

ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالإتجار غير المشروع في السلع التموينية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:13 م
الداخلية - أرشيفية
الداخلية - أرشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى السلع التموينية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدعو/ صبرى ع. ع- 51 سنن مدير مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال تجميع السلع التموينية المدعمة والإستيلاء عليها مستخدمًا ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز الذى يعمل به من خلال إستغلال مخزن "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، كمنفذ للإتجار غير المشروع فى السلع التموينية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المذكور وضبط المذكور وبرفقته المدعو "محمد ف.ع" 28 سنه مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك أثناء قيامهما بعرض السلع التموينية بأزيد من السعر الرسمى، وكذا بيع الخبز البلدى المدعم باستخدام 2 ماكينة صرف خبز ذكية خاصين بالأول، وأمكن ضبط (1210 عبوات سكر تموينى- 924 عبوة زيت تموينى- 6000 رغيف بلدى مدعم- مبلغ مالى- سيارة مملوكة للمتهم الأول يستخدمها فى نقل المضبوطات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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