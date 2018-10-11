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صناعة النسيج اليدوي التراثي تواجه الاندثار في سوهاج.. ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود منافذ للتصدير يهدد الحرفة.. والأهالي يطالبون بتدخل الدولة لإقامة معارض لهم.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:31 م
صناعة النسيج اليدوي
صناعة النسيج اليدوي
خالد رياض
  • قريتان لصناعة النسيج هجرهما أكثر من 70% بسبب عدم توافر الخدمات
  • ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود منافذ للتصدير يهدد باندثار الحرفة
  • شهرة عالمية للنسيج الأخميمي والسياح يتوافدون على المنطقة لشراء المنتجات

تشتهر مدينة أخميم شرق محافظة سوهاج بصناعة النسيج اليدوي، ويعمل في تلك الصناعة عدد كبير من الأسر في هذه المهنة التي تخطى عمرها أكثر من 500 عام، وعلي الرغم من وجود تحديات وعقبات أدت إلى ترك عدد من الأسر لهذه الصناعة، إلا أن هناك شريحة منهم يحافظون على تراث أجدادهم رغم الصعوبات التي يمرون بها، ويشكو أصحاب تلك المهنة من عدم تمكنهم من تسويق منتجاتهم، وعدم قدرتهم على شراء المواد الخام التي يحتاجونها في عملية التصنيع.

ويشارك أصحاب تلك الحرفة في عدد من المعارض الدولية، وهناك سائحون يزورون مدينة أخميم لشراء احتياجاتهم من النسيج اليدوي، لما له من شهرة عالمية، وذوق راق يندر أن يجدوه في مناطق أخرى، وينتج الصناع "كوفرتات ومفارش السرير والسفرة والشيلان والطرح والفساتين والستائر".

وقال محمد حمدان الدقيشى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفراعنة التي تعمل في صناعة النسيج اليدوي والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، إن 70% من العاملين في صناعة النسيج اليدوي تركوا المهنة بسبب المشاكل التي تعرضوا لها، مؤكدا أن مؤسسة الفراعنة نفذت مبادرة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب 1000 شخص على صناعة المنسوجات اليدوية وجميع من تم تدريبهم يعملون الآن في تلك المهنة التي تتصف بالذوق الراقي.

وأضاف الدقيشي أن فكرة إنشاء أول قرية للنساجين بحى الكوثر جاءت بعد أن تعرضت الصناعة لخطر الاندثار، وتراجعها وإهمال المسئولين في الدولة، وتم إنشاء القرية في عام 1995، ويوجد بها 150 وحدة نول، تم نقل الراغبين في الاستمرار فى صناعة النسيج إليها وخلال تلك الفترة لم تحدث أي تنمية بهذه القرية بسبب الإهمال وعدم توفر الخدمات لسكانها، ما أدى إلى هجرتهم، وإغلاق مصانعهم.

وأكد أنه في عام 2005 تم إنشاء قرية ثانية للنسيج اليدوي وبها 122 وحدة نول، والقرية أكثر تطورا من القرية الأولى بها مكان للسكن عبارة عن غرفتين وصالة ومكان منفصل للنول، لافتا إلى أن القريتين تحتاجان إلى توفر العديد من الخدمات، حيث لا توجد دور حضانة ولا وحدة صحية ولا محلات تجارية، أو مجمعات استهلاكية.

فيما قال الأسطي رجب علي، إنه ورث المهنة عن والده ووالده وجده، موضحا أنه متخصص في صناعة الكوفرتات ويقوم بإنتاج منتجات غاية في الدقة، مشيرا إلى أنه أن يعاني من ارتفاع أسعار الخامات وعدم وجود منافذ لتصدير بضاعته والاعتماد فقط على عرضها في المعارض التي تنظمها مؤسسة الفراعنة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أن هناك صناعا يعرفهم تركوا عملهم لعدم قدرتهم على توفير مصاريف أسرهم، مطالبا بتدخل الدولة لإقامة معارض لهم في القاهرة وسوهاج وأن يتم تنظيم معارض لهم في الدول الأوروبية.

من جانبه، كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، خلال اليومين الماضيين اللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، بعقد اجتماع مع صناع النسيج لبحث مشكلاتهم والبدء في اتخاذ الخطوات العملية لحل تلك المشكلات بشكل عاجل حفاظا على تلك الصناعة.
صناعة النسيج اليدوي التراثي تواجه الاندثار في سوهاج.. ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود منافذ للتصدير يهدد الحرفة.. والأهالي يطالبون بتدخل الدولة لإقامة معارض لهم.. صور
صناعة النسيج اليدوي التراثي تواجه الاندثار في سوهاج.. ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود منافذ للتصدير يهدد الحرفة.. والأهالي يطالبون بتدخل الدولة لإقامة معارض لهم.. صور
صناعة النسيج اليدوي التراثي تواجه الاندثار في سوهاج.. ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود منافذ للتصدير يهدد الحرفة.. والأهالي يطالبون بتدخل الدولة لإقامة معارض لهم.. صور
صناعة النسيج اليدوي التراثي تواجه الاندثار في سوهاج.. ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود منافذ للتصدير يهدد الحرفة.. والأهالي يطالبون بتدخل الدولة لإقامة معارض لهم.. صور
صناعة النسيج اليدوي التراثي تواجه الاندثار في سوهاج.. ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود منافذ للتصدير يهدد الحرفة.. والأهالي يطالبون بتدخل الدولة لإقامة معارض لهم.. صور
صناعة النسيج اليدوي التراثي تواجه الاندثار في سوهاج.. ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود منافذ للتصدير يهدد الحرفة.. والأهالي يطالبون بتدخل الدولة لإقامة معارض لهم.. صور
صناعة النسيج اليدوي التراثي تواجه الاندثار في سوهاج.. ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود منافذ للتصدير يهدد الحرفة.. والأهالي يطالبون بتدخل الدولة لإقامة معارض لهم.. صور
صناعة النسيج اليدوي التراثي تواجه الاندثار في سوهاج.. ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود منافذ للتصدير يهدد الحرفة.. والأهالي يطالبون بتدخل الدولة لإقامة معارض لهم.. صور
صناعة النسيج اليدوي التراثي تواجه الاندثار في سوهاج.. ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم وجود منافذ للتصدير يهدد الحرفة.. والأهالي يطالبون بتدخل الدولة لإقامة معارض لهم.. صور

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