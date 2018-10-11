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محافظات

التضامن الاجتماعى توزع 150 ألف جنيه على الأسر الفقيرة بدمياط

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:37 م
مديرية التضامن الاجتماعى
مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط
زينب الزغبي
قامت مديرية التضامن الاجتماعى برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، بعقد عدة اجتماعات مع عدد من مسؤولي الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك في إطار خطة المديرية لتوزيع مبلغ 150 ألف جنيه بواقع 1000 جنيه لكل أسرة و100 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأشد احتياجًا بالمحافظة فى نطاق 23 قرية من قرى المحافظة.

من جانبه صرح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، بأنه من المقرر توزيعها يوم السبت الموافق 20/10/2018، ويأتي ذلك في ضوء الجانب المجتمعي الذي تقوم به المديرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية كشركاء في التنمية المجتمعية.

وأضاف أن هناك تنسيقاً تاماً بين المديرية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لخدمة الأسر الأكثر احتياجاً.

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