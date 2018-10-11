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زراعة المنوفية تنظم ندوة إرشادية عن زراعة محصول القمح

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:26 م
ندوة إرشادية عن زراعة
ندوة إرشادية عن زراعة محصول القمح
مروة فاضل
نظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية ندوة إرشادية عن محصول القمح تحت رعاية الدكتور حمدي جامع ـ مدير المديرية وحضور قادة الإدارات بالمديرية ذات الصلة بمحصول القمح وعدد من المرشدين والمهندسين والزراع وذلك بمناسبة اقتراب موسم زراعة القمح.

وتناولت الندوة أهم التوصيات الفنية للمحصول منها الميعاد المناسب لزراعة وهو من 30:15 نوفمبر، أهم الأصناف التي تجود زراعتها ارض المنوفية (جميزة11ـ جيزة171ـ جميزة9ـ مصر1،مصر2) ، طرق الزراعة ومنها زراعة العفير الزراعة الحراتى .

واكدت الندوة ان الري يعتبر من العمليات الهامة لمحصول القمح وخاصة ريه المحاياه والتي يجب أن تتم عند عمر21يوم من زراعته ويحتاج حوالى5:4 ريات بالإضافة لريه الزراعة ويجب عدم تصويم النباتات خاصة في فترات التفريع وطرد السنابل وكذلك أثناء تكوين الحبوب ومراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح .

واشارت الي ان اهم الأمراض الفطرية التي تصيب القمح هي اصداء القمح الثلاثة{الأصفر (الصدأ المخطط) ـ البرتقالي (صدأ الأوراق) ـ الأسود(صدأ الساق) وتناولت الندوة طرق مكافحتها .

كما تناولت الندوة كيفية مقاومة الحشائش العريضة والنجيلية والمبيدات المستخدمة في ذلك ، موضحة ان يتم إيقاف الري عند جفاف واصفرار 50% من حامل السنبلة ثم يتم الحصاد بعد ذلك بأسبوعين.

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