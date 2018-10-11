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محافظات

محافظ بني سويف يفتتح إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الحيبة بالفشن.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:25 م
المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
محمد عبدالحليم
سلَّم المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، 30 منزلا أعيد إعمارها في قرية الحيبة بمركز الفشن، إلى أصحابها بعد انتهاء أعمال تطويرها، والتي نفذتها جمعية الأورمان بالتعاون مع مؤسسة وصلة خير، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

ووزع المحافظ 11 مساعدة زواج للفتيات اليتيمات بواقع 10 آلاف جنيه، لكل فتاة بإجمالي 110 آلاف جنيه ، فضلا عن توصيل 15 وصلة لمياه الشرب في عدد المنازل بالقرية.

وتفقد عبد الجابر عددا من منازل القرية التي تم تأهيلها، حيث تضمنت أعمال التطوير إعادة التأهيل من خلال "تعريش الأسقف، وتركيب الأبواب والشبابيك والوصلات الداخلية لمرافق المياه والكهرباء، ومحارة المنزل من الداخل والخارج، ودهانات وتراكيب سيراميك.

وقدم المحافظ التهنئة للأهالي بهذه المناسبة، مؤكدا أن الدولة تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته على قمة أولوياتها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكلف الحكومة بالإهتمام بالمواطن البسيط وتحسين مستوى معيشته، لافتا الى أهمية المشاركة المجتمعية من خلال تكاتف وتضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع.

وأشاد بالدور الذي تلعبه المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية مثل جمعية الأورمان ومؤسسة وصلة خير في تطوير وتحسين الخدمات والمرافق بما يساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والمناطق النائية.

ومن جانبه صرح ضياء أنور مسؤول جمعية الأورمان ببني سويف بأن قرية الحيبة هي القرية الثانية التي تشارك في إعمارها مؤسسة وصلة خير، والتي سبقها في الفترة الماضية افتتاح قرية الصعايدة بسمسطا، حيث من المقرر اعمار بعض القرى تباعا بباقى مراكز المحافظة.
محافظ بني سويف يفتتح إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الحيبة بالفشن.. صور
محافظ بني سويف يفتتح إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الحيبة بالفشن.. صور
محافظ بني سويف يفتتح إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الحيبة بالفشن.. صور

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