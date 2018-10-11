نقابيون: الحوار المجتمعي يقضي على المشاكل بين أطراف العمل الثلاثة.. وتفعيله على مستوى الجمهورية يحلها بنسبة كبيرة

الحوار المجتمعي يزيد من كفاءة الإنتاج

احمد الدبيكي:

التفاوض لحل المشكلات يزيد الانتاج

نقابة السكك الحديدية:

الحوار المجتمعي يحل مشاكل العمال



اكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أهمية ترسيخ مفهوم التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية من خلال المجلس الأعلى ومجالسه الفرعية للمحافظات، لمواكبة ما يدور ويحدث في جميع دول العالم، للنهوض بالشأن العمالي كله في مصر، وتوفير مناخ إنتاجي مستقر بما له من دور رئيسي في دعم الاقتصاد المصري.



ونوه إلى ضرورة وضع آليات للحوار، ومحاولة علاج أي خلل قد يصيب العملية الإنتاجية بمحاولة إزالته، كهدف نسعى إليه ونحرص على تطبيقه، بما له من مردود إيجابي على المناخ الإنتاجي والاقتصاد الوطني.



ويأتي دور رؤساء النقابات العامه للاتحاد العام لعمال مصر لتحقيق دورهم بإرساء لغه الحوار والتوافق بينهم وبين رجال الاعمال .



في البدايه قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الحوار المجتمعي يحدث التوافق والانسجام التام بين أطراف العمل الثلاثة من "أصحاب الأعمال، وممثلي العمال، والحكومة"، مضيفا أنه يزيد من كفاءة الإنتاج، ويعزز المناخ الصناعي.



وأكد وهب الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون التنظيمات النقابية يعمل على تعظيم دور اللجان النقابية في الحركة العمالية، من خلال أن يكون العدد اللازم لتكوين اللجنة النقابية داخل المنشأة هو 50 عاملا، مضيفا أنها تسمح بانتشار واسع للعمل النقابي داخل جميع المنشآت.



وأوضح الأمين العام، أن ما حدث بجلسات مجلس النواب، هو طرح عدد اللجنة النقابية في المنشأة ليكون 250 عاملا، ثم تم التفاوض حتى وصل العدد الى 150 عاملا لتكوين اللجنة النقابية.



قال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، ونائب رئيس الاتحاد، إن الحوار المجتمعي له دور كبير وفعال للتفاوض لحل مشكلات الإنتاج الحالية ومعرفة ما يدور ويحدث في جميع دول العالم، للنهوض بالشأن العمالي كله، مضيفا أنه من الضروري تفعيل دوره في جميع المحافظات لحل مشاكل العمال بشكل أكبر.



واكد الدبيكي في تصريحات لـ"صدي البلد" اهمية الحوار المجتمعي لحل المشاكل والأزمات بين العمال وأصحاب الأعمال لأنه يحد من اضرابات العمل والوقفات الاحتجاجية للعمال، مضيفا انه يتم مناقشة القوانين المهمة المؤثرة مثل قوانين التأمينات والمعاشات وقانون العمل الجديد.



وأشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أنه يجب تفعيل الحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة - الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال- ، مضيفا أنه يجب الالتزام بالقوانين الدولية والحفاظ على مكانة مصر..



قال إبراهيم قال فكري رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، إن وزارة القوى العاملة تبذل جهودا كبرى في الوقت الراهن للارتقاء بصورة العامل وتحسينها، مضيفا أن وزير القوى العاملة يسعى لحل مشاكل العمال في جميع أنحاء الجمهورية.



وأكد "فكري" في تصريحات لـ"صدى البلد" ضرورة الحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة المكونين في الدولة وزارة القوى العاملة والعمال "الاتحاد العام لعمال مصر" وأصحاب الأعمال، مضيفا أن الحوار المجتمعي يساعد على تفهم الأوضاع وحل مشاكل العمال.





وطالب جميع الأطراف بالتكاتف لحل المعوقات التي تعترض عملية الإنتاج، خاصة فى هذه المرحلة الحالية، مضيفا أن الانتاج هو الحل الأمثل للخروج إلى النور.

