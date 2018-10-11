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استئصال ورمين ضخمين من كلى سيدة بمركز أورام طنطا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:20 م
فريق طبي
فريق طبي
محمود زيدان
نجح فريق طبي من جراحي الأورام برئاسة الدكتور عصام الشيخ، مدير مركز أورام طنطا السابق، واستشاري جراحة الأورام، في إجراء استئصال ورم ضخم في الغدة فوق الكلى اليسرى بحجم 15* 15 سم وورم آخر بالكلى اليسرى حوالي 10* 10 سم، لمريضة تبلغ من العمر 48 عامًا، وذلك عقب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، واستطلاع رأي لجنة الاستشاريين المختصة بمركز أورام طنطا والتي قرّرت إجراء الجراحة.

وضم الفريق الطبي كلًا من، الدكتور عماد المزاتي، أخصائي الجراحة بمركز أورام طنطا، والدكتور معتز محمد والدكتور محمد سليم، أطباء الجراحة بالمركز، والدكتور خميس عبد الله استشاري التخدير بالمركز، والدكتورة رانيا الحصري، أخصائي التخدير بالمركز، بمساعدة طاقم التمريض بمركز الأورام.

وكانت تعاني المريضة بآلام شديدة في الجهة العلوية من الناحية واليسرى من البطن مع وجود نزيف متكرر مع البول، حيث تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتبين وجود ورم كبير الحجم في الغدة فوق الكلي اليسرى مع استبعاد وجود ارتفاع في ضغط الدم، وتقرّر إجراء الجراحة إلا أنه أثناء إجراء الجراحة تبين وجود ورم آخر كبير في الكلى بخلاف الورم الموجود فوق الكلى وتم استئصال الورمين معًا.

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