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حوادث

حبس عصابة سرقة الجرارات الزراعية تحت تهديد السلاح بالشرقية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:08 م
عصابة - أرشيفية
عصابة - أرشيفية
وائل شاهين
أمرت نيابة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بحبس 6 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لسرقة الجرارات الزراعية تحت تهديد الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد، بورود معلومات أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة فاقوس، بقيام كل من "عمر ع. ر" 35سنة، وسبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات، وسرقة بالإكراه"، و"محمد ا. م" 34 سنة- صاحب ورشة كاوتش، ومقيمان بمحافظة الإسماعيلية، و"حامد ع. م" 45 سنة- عامل زراعى، ومقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى سرقة الجرارات الزراعية بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضبطهم وبحوزة اثنين منهم (بندقية آلية، وفرد خرطوش محلى الصنع، و9 طلقات نارية مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع وبيع متحصلات وقائع السرقة لكلًا من "منصور ع. م" 49 سنة، عامل زراعى، ومقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، و"أحمد م. ا" 35 سنة- سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية، و"فتحى م. ع" 40سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر، والقي القبض عليهم.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الجرارات الزراعية، وأقروا بملكيتها لهم، وقدموا ما يفيد ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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