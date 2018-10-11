في ذكرى ميلاده.. فنانة تزوجها أنور وجدي قبل ليلى مراد وليلى فوزي

يصادف اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل أنور وجدي والذي ولد في 11 أكتوبر 1904 ورحل عن عالمنا عام 1955 عن عمر يناهز 50 عامًا.



ويعتقد الكثيرون أن أنور وجدي تزوج من فنانتين فقط وهما ليلى مراد ثم ليلى فوزي، ولكن الحقيقة أن قبل زواجه منهما تزوج من الفنان إلهام حسين وشجعها على الاستمرار بمجال التمثيل وساعدها في التعرف على المخرجين ولكن هذه الزيجة لم تستمر سوى 6 شهور.



وتزوج أنور وجدي بعد ذلك من ليلى مراد واستمرت هذه الزيجة سبعة سنوات وحققا العديد من الإنجازات الفنية ولكنها انتهت بالطلاق، ليتزوج من الفنانة ليلى فوزي، إلا أنه رحل بعد 4 أشهر فقط من بدء هذه الزيجة.