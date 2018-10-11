تموين القليوبية يسلم 64 ألف بطاقة جديدة للمواطنين

أكد المهندس عربي عبد الحليم، مدير مديرية تموين القليوبية، أن المديرية تسلمت اليوم 17500 بطاقة تموينية جديدة، سيجري توزيعها على الإدارات التموينية بالمحافظة.





وقال وكيل تموين القليوبية، ان البطاقات الجديدة تنوعت ما بين إصدار جديد "بحث اجتماعى، وفصل اجتماعى، وبدل فاقد، وبدل تالف"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوصول الدعم لمستحقيه وصرف السلع التموينية والغذائية للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة.



