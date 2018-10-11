ضبط 4 أشخاص بينهم طالب أثناء التنقيب عن الآثار في الوادي الجديد

ألقت مديرية أمن الوادي الجديد القبض على 4 أشخاص بينهم طالب عمره 13 عامًا أثناء تنقيبهم عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بواحة الداخلة.



وردت معلومات تفيد قيام مجموعة من الأشخاص قادمين من محافظة المنوفية بالحفر في منطقة جبلية بقرى غرب الموهوب للتنقيب عن الآثار، وعلى الفور تشكلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط كل من: " أشرف. ف. م " مواليد 1969، " محمد. ع. م" مواليد 1969،" ناصر. م.ح"مواليد 1978، " عبد الله. أ. م" 13 عامًا، وابن شقيق المتهم الأخير، وجمعيهم من محافظة المنوفية، وبحوزتهم مولد كهربي، ودقاق، وآلات حفر، وأسطوانة أكسجين، بعد قيامهم بحفر مناطق متفرقة للتنقيب عن الآثار، بمنطقة جبلية تبعد 18 كم عن القرية في عمق الجبل.



وحرزت المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1079 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

