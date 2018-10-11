ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مياه القاهرة تطالب سكان شبرا الخيمة بهذا الأمر.. وتمنحهم جائزة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:31 م
المهندس مصطفى الشيمى
المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة
إبراهيم الهوارى
أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى للشرب، أن نسبة العكارة الموجودة بمياه الشرب بمنطقة شبرا الخيمة بدأت فى الانخفاض التدريجيى إلا أنه مازالت بعض المناطق توجد بها نسبة عالية مناشدًا المواطنين بفتح صنابير المياه لفترات متقطعة لتخفيض تلك العكارة التى من المقرّر أن تنتهى مساء اليوم الخميس.

وأضاف رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى أن الشركة ستخصم أسعار استهلاك المياه لسكان مناطق شبرا الخيمة من فواتير الاستهلاك أمس الأربعاء واليوم الخميس وذلك من خلال قراءات العدادات، مشيراً إلى أن هذه الفواتير ستتحملها الشركة كاملة حيث إنها خطوة لحث المواطنين على فتح صنابير المياه لإزالة العكارة المتبقية.

وأشار إلى أن شركة مياه القاهرة الكبرى بالتعاون مع شركة مياه القليوبية تسعيان على الانتهاء من كافة الأعطال بكل المناطق بمدينة شبرا الخيمة والمناطق التابعة لها.

ترشيحاتنا

القابضة للنقل: إنتاج 900 أتوبيس لصالح شركات نقل الركاب خلال 3 سنوات

باب النجار مخلع.. صائدة ثعابين تقع في قبضة كوبرا حتى الموت

وزير الطيران عن السياحة الروسية: اللي عايزنا يجلنا.. لن نستجدي أحدا

شاهد.. السيسي يُقبل رأس أرملة صاحب فكرة تدمير خط بارليف

أول تعليق من السيسي على القبض على هشام عشماوي .. فيديو

3 شخصيات فبركت شائعات حول اختفاء جمال خاشقجي.. ودور مهم لـ قطر والإخوان

تامر حسنى يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تجديد حبس أمل فتحي بطلة فيديو سب مصر

رسالة من غادة رجب لـ تامر حسني بعد نقله للمستشفى: ألف سلامة عليك

الرئيس السيسي يبكي على الهواء .. فيديو

نصر سالم: كلمة السيسي في الندوة التثقيفية دقيقة في ربط الأحداث.. فيديو

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري من القاهرة الجديدة وحتى المنيب 3 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

محافظ بني سويف يفتتح إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الحيبة بالفشن.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

محافظ الإسكندرية يغرس أول شجرة مثمرة لمبادرة المليون

الكفن ينهي الخلافات الُثأرية بين عائلتي الجمال والشفالحة بسوهاج .. صور

فيديو

في الذكرى الخامسة لرحيله.. وديع الصافي صاحب الألقاب الـ3.. عظيمة يا مصر سبب حصوله على الجنسية المصرية.. تزوج من فتاة خارج الوسط ولديه 6 أبناء.. صور وفيديو
عدالة السماء.. وفاة لص أثناء سرقة محل حلاقة فى البساتين.. فيديو
الرئيس السيسي: عاوزين هشام عشماوي علشان نحاسبه.. فيديو
الرئيس لـ الشعب: والله هذه أكثر مرة أتعامل وأتحدث معكم بكل صدق.. فيديو
السيسي: 125 مليار جنيه قيمة دعم المواد البترولية رغم رفع الأسعار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟