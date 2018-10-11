مياه القاهرة تطالب سكان شبرا الخيمة بهذا الأمر.. وتمنحهم جائزة

أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى للشرب، أن نسبة العكارة الموجودة بمياه الشرب بمنطقة شبرا الخيمة بدأت فى الانخفاض التدريجيى إلا أنه مازالت بعض المناطق توجد بها نسبة عالية مناشدًا المواطنين بفتح صنابير المياه لفترات متقطعة لتخفيض تلك العكارة التى من المقرّر أن تنتهى مساء اليوم الخميس.





وأضاف رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى أن الشركة ستخصم أسعار استهلاك المياه لسكان مناطق شبرا الخيمة من فواتير الاستهلاك أمس الأربعاء واليوم الخميس وذلك من خلال قراءات العدادات، مشيراً إلى أن هذه الفواتير ستتحملها الشركة كاملة حيث إنها خطوة لحث المواطنين على فتح صنابير المياه لإزالة العكارة المتبقية.



