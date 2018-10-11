محافظ كفر الشيخ: تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس خلال أيام.. صور

التقى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بالعميد محمد غالب، مدير إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة بمديرية الأمن؛ لمتابعة إزالة التعديات على بحيرة البرلس وضبط المخالفين.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن بحيرة البرلس من أهم المصادر الطبيعية للأسماك، وتعد محافظة كفر الشيخ من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجًا للأسماك حيث تنتج قرابة 70% من الناتج القومي للأسماك بعد افتتاح المدينة السمكية الصناعية بغليون.





وأشار إلى أنه سيتم تنظيم حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وذلك لمكافحة التعديات على بحيرة البرلس، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس.





وأضاف، سيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد خلال أيام، وتزويده بكافة الامكانيات والأجهزة؛ لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيطرة القانون.



