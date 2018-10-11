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فن

مدين لـ تامر حسني: ربنا يشفيك

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
نورا نبيل
عبر الملحن مدين عن قلقه تجاه الحالة الصحية للنجم تامر حسني بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة صحية في الأحبال الصوتية.

وغرد مدين عبر حسابه على تويتر قائلًا: "ألف سلامة عليك وربنا يشفيك ويقومك بالسلامة.. دعواتكم للصديق والأخ تامر حسني".

وكانت الصفحة الرسمية للنجم تامر حسني قد أعلنت صباح اليوم، الخميس، نقله إلى أحد المستشفيات بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة بالأحبال الصوتية.

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