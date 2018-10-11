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رياضة

4 أيام راحة للاعبي المقاصة بعد التأهل لدور الـ16 بالكأس

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:18 م
طلعت يوسف مدرب المقاصة
طلعت يوسف مدرب المقاصة
عمرو الحلوانى
قرر الجهاز الفنى لفريق كرة بنادي المقاصة، بقيادة طلعت يوسف، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام، وذلك عقب الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد بدور الـ32 لكأس مصر، والتأهل لدور الـ16 لمواجهة وادي دجلة.

ويحصل الفريق على راحة بدايةً من اليوم الخميس، في ظل توقف الدوري العام بسبب مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب سوازيلاند في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

ومن المقرر أن يلعب المقاصة مباراته المقبلة أمام بتروجت يوم 1 نوفمبر بالأسبوع الثاني عشر للدوري، وذلك بعد تأجيل مواجهة الأهلي بالأسبوع الحادي عشر التي كان مقررًا لها 19 أكتوبر الجاري لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق المقاصة فوزا ثمينا على فريق أبو قير للأسمدة، في دور الـ32 لبطولة كاس مصر بهدفين نظيفين سجلهما إيريك ترواري ومحمود وحيد، ليتأهل للقاء دجلة في دور الـ16 للكأس.

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