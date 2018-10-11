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افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:19 م
افتتاح وحدة صحيفة
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق
وائل شاهين
افتتح مدير أمن الشرقية، اليوم الخميس، وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمركز شرطة مشتول السوق.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر عتمان النائبة البرلمانية عن دائرة مركز مشتول السوق، وقيادات أمنية بوزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية ومركز مشتول السوق.

وكانت النائبة سحر عتمان نائبة مركز مشتول السوق، قد تقدمت بطلب لوزير الداخلية بإنشاء وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بالمركز، لتخفيف العبء على أهالى دائرتها من الذهاب لمركز بلبيس أو منيا القمح لاستخراجها، وهو ما وافق عليه الوزير وافتتحها مدير الأمن اليوم . 
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور
افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور

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