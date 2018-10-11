افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمشتول السوق.. صور

افتتح مدير أمن الشرقية، اليوم الخميس، وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمركز شرطة مشتول السوق.





جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر عتمان النائبة البرلمانية عن دائرة مركز مشتول السوق، وقيادات أمنية بوزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية ومركز مشتول السوق.



