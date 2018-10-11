السلطات السعودية تغلق مقهى فى جدة بسبب حفل موسيقى صاخب.. فيديو

أغلقت الجهات المختصة في محافظة جدة السعودية، مقهى بحي الحمراء، عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تُسمع فيه الموسيقى الصاخبة، ويظهر به شبان يرقصون على أنغامها، وخلفهم فتاتين، الأمر الذي أدى لاتهام المقهى بإقامة حفلات مختلطة.وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، تم إغلاق المقهى بناء على توجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة، حيث تنص القوانين على عدم السماح للمطاعم بإحضار فرق غنائية واستخدام آلات موسيقية.وكشفت المصادر، أنه تم توقيف صاحبة المقهى، وهي مواطنة سعودية، والعاملين في المقهى من قبل النيابة العامة، التي باشرت التحقيق معهم.يذكر أن توجيه أمير المنطقة جاء بعد ملاحظة انتشار مطاعم بفرق موسيقية و"دي جي"، في مختلف مناطق جدة.