موازنة البرلمان: وحدة حل مشكلات المستثمرين تؤكد دعم الدولة للاستثمار

أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار وزير المالية بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية لدعم المستثمرين في مصر والعمل على حل مشاكلهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك، خاصة أن هذه المصالح تعوق أعمال المستثمرين.



وأشار عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تعمل علي تنشيط المناخ الاستثماري داخل مصر، لدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، لذلك حرصت مصر علي التواصل الفعلي مع المستثمرين لمعرفة العقبات التي تعثر استثماراتهم.



وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه تم عمل بعض القوانين التي من شأنها مساعدة المستثمرين والممولين في أداء عملهم، مثل قانون الاعفاء من الغرامات الذي سيسهم فى إتاحة الفرصة للممولين لسداد الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير.