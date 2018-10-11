البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس اخر جلسات الأسبوع، تحت ضغوط بيعية من جانب المتعاملين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



واستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 744.1 مليار جنيه، مقابل 758.3 ‏مليار جنيه، ليخسر نحو 14.2 مليار جنيه من رصيده.



وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد المسبي لأكبر 30 سهما مقيدة، بنسبة 2.5 % مسجلا مستوى 13280 نقطة.



كما انخفص مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.8%، مسجلا ‏مستوى 623 نقطة.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 1616 نقطة.‏