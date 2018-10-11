حياة كريمة بكارت الفلاح .. توفير قاعدة بيانات دقيقة بكافة حيازات الأراضي الزراعية .. وندوات للفلاحين لتوعيتهم بأهميته.. وزراعة أسوان: يساهم فى وصول الدعم لمستحقيه

كارت الفلاح يساهم فى وصول الدعم لمستحقيه

زراعة المنوفية:

يغطي 61% من المزارعين

توفير قاعدة بيانات دقيقة بكافة حيازات الأراضي الزراعية

ندوات للفلاحين لتوعيتهم بأهمية الكارت

تيسير حصول المزارعين على المستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل



ناقش مجلس الوزراء أمس الأربعاء، منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين "كارت الفلاح"، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين بأهمية وفوائد قيامهم باستيفاء بيانات حيازاتهم، حتى يشعر الفلاح بحجم المردود الإيجابى الذى يعود عليه من تطبيق هذه المنظومة.



وقال المهندس عاطف حسن مدير عام مديرية الزراعة بأسوان إن "كارت الفلاح" يعتبر منظومة هامة يتم تطبيقها على مستوى الجمهورية حيث نقوم بتنفيذه فى أسوان من خلال قطاعات مختلفة تشمل قطاع الإئتمان والذى يضم 94 جمعية ، وقطاع مراقبة التنمية الريفية وقطاع محميات الاستصلاح الزراعى كلها ، وكذا قطاع شباب الخريجين.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المنظومة تمثل جدية فى التعامل حيث تضمن وصول الدعم لمستحقيه حيث سيكون التعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى ، كما تساهم فى توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية مما يعمل بدوره على تحقيق الضمان الكامل لحق المزارع أو الفلاح فى توفير الأسمدة المدعمة التى تقدمها الدولة .



وأوضح أن بطاقة "كارت الفلاح" تسهل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة ، وتسهيل الحصول على القروض الزراعية ، كما تعمل للقضاء على عمليات إحتكار الأسمدة أو السرقات أو تكدسها بالأسواق ، وخاصة أنه كلما إتجهنا للنظام الإلكترونى يقضى معه على أى فساد.



بينما قال المهندس محمد فؤاد مدير عام المكافحة بالإسماعيلية، اليوم الخميس، إن "كارت الفلاح" له أهمية كبيرة حيث يقضى على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين، ويعمل على توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية، ويحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.



وأضاف "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التعامل سيكون من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسة تسعيرها".



وأوضح أن بطاقة "كارت الفلاح" تسهل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة، وتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تعمل على القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق، وبناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية".



كما أعلن الدكتور حمدي جامع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، ان كارت الفلاح أصبح يغطي نحو 61% من مزارعي المحافظة حيث تم عمل 260 ألف كارت للفلاحين من إجمالي 400 ألف فلاح بمراكز المحافظة.



وأكد، في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن كارت الفلاح مميكن والكتروني ويحتوي على كافة بيانات الفلاح من حيازة زراعية وصرف الاسمدة وكل ما يخص الفلاح.



وأضاف، ان كارت الفلاح يمثل أهمية كبيرة للدولة والفلاحين لمنع السوق السوداء للأسمدة والمبيدات وكذلك الحد من مشاكل الورثة أبناء الفلاحين.



وأشار جامع، إلى أنه يتم عقد ندوات من الإرشاد الزراعي علي مستوي الإدارات والمديرية للتوعية بأهمية كارت الفلاح وفائدته إلى المزارعين في القرى والمراكز.



كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد ناقش ، أمس الأربعاء، خطوات تفعيل منظومة "كارت الفلاح"، فى اجتماع بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والتخطيط، والزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلى عدد من الجهات المعنية.



وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على اهمية استكمال الاجراءات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح" وسرعة تفعيلها، لما لها من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتجها تلك الاراضى على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تطوير الخطط التنموية الزراعية التى يتم تنفيذها، هذا فضلًا عن دور تلك المنظومة فى تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى يتم زراعتها (القمح – قصب السكر- الأرز- الذرة- ...)، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الارشادية، وامكانية اضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم البدء فى عملية ميكنة الجمعيات الزراعية فى 5 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى (الشرقية – البحيرة – الغربية – سوهاج – اسيوط) كمرحلة أولى، بحيث يتم الانتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل، وتشغيل منظومة "كارت الفلاح" بها، على أن يتم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات على مستوى الجمهورية خلال اقرب فترة ممكنة حتى يتسنى تطبيق منظومة "كارت الفلاح" تدريجيًا مع الانتهاء من الميكنة بالكامل.



وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيتفضل خلال معرض القاهرة للاتصالات (ICT) فى نوفمبر القادم بتسليم "كارت الفلاح" لعدد من الفلاحين الذين تتضمهم محافظات المرحلة الاولى.



وأشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم اصدار حوالى 2.4 مليون "كارت الفلاح" حتى الان، مؤكدًا على أنه سيتم وضع عدد من الضوابط والتوقتيات المحددة بما يضمن سرعة الانتهاء من إصدار الكروت لجميع المزارعين وتسجيل كافة الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، وسيتم اتخاذ اجراءات محددة تجاه من يتخلف عن تسجيل بياناته، والحصول على الكارت، موضحًا أنه من المتوقع أن يصل عدد الحائزين إلى ما يقرب من 6.5 مليون حائز، سيستفيدون واسرهم من منظومة "كارت الفلاح"، مضيفًا أن إجمالى ما تم انفاقه على مشروع منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين "كارت الفلاح" حتى الآن وصل إلى حوالى 247 مليون جنيه.



وأوضح وزير الزراعة أن منظومة "كارت الفلاح" ستسهم فى تطوير أسلوب الرقابة والادارة داخل كل من الادارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة من خلال ما تتيحه من احصائيات وتقارير لمراقبة جميع العمليات والاجراءات المتعلقة بالعملية الزراعية، مضيفًا أنه تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمنظومة يهدف إلى التعريف بها وبأهدافها ومهام "كارت الفلاح" وكيفية الحصول عليه والتعامل معه، حيث سيتم استخدام الموقع كأحد المنصات الإعلامية الإلكترونية للمنظومة بالإضافة إلى كونه أحد وسائل التواصل الأساسية مع الفلاح، هذا فضلًا عن إنشاء مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية بوزارة الزراعة، يحتوي على أحدث أجهزة الحاسب الالي وأجهزة الاتصال وشاشات العرض والطابعات، كما تم تجهيز مركز التشغيل الالكتروني في مقر ديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث سيكون للوزارة من خلال هذا المركز أول قاعدة بيانات زراعية، تعمل على سرعة وتيسير تداول البيانات بين قطاعات الوزارة والمديريات، وكذلك المتابعة اليومية لتنفيذ خطط وزارة الزراعة بالمحافظات.