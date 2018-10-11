شيري أنسي تكشف فوائد القهوة الخضراء ودورها في إنقاص الوزن.. فيديو

كشفت الدكتورة شيري أنسي العديد من فوائد القهوة الخضراء ودورها الهام في عملية فقدان الوزن.



وقالت أنسي خلال تقديمها برنامج "خلطة شيري"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن القهوة الخضراء هي الأصل في القهوة، واللون البني تكتسبه القهوة بعد تحميصها، موضحة أن القهوة الخضراء بها مادة الكلوروجيل اسيد، والتي تساعد في حرق الدهون، وعند تحميص القهوة تقل هذه المادة.



وأوضحت "شيري" بعض فوائد القهوة الخضراء والتي جاء أبرزها:

حرق الدهون

القهوة الخضراء مضاد أكسدة عالية جدا

تقليل فرص الإصابة بالأمراض

تعلي معدل الحرق