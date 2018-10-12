برلماني يتقدم بطلب إحاطة لإعادة عمل الطريق الزراعي القوصية-أسيوط

أعلن النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لعمل لإعادة عمل الطريق الزراعي القوصية _ اسيوط.



وأشار نظير، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي كثرة الحوادث على هذا الطريق، وأعداد القتلى والمصابين ، وبالتالي كان من المهم اعطاء هذا الأمر اولوية لمنع حصد الأرواح علي الطرق.



ومن المقرر أن تعود الجلسة العامة للبرلمان للانعقاد، يوم 21 أكتوبر المقبل، بعدما انتهت الجلسة السابقة من انتخابات اللجان النوعية والاستقرار على تشكيل الهيئات المكتبية لـ25 لجنة فرعية بالمجلس.