ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لإعادة عمل الطريق الزراعي القوصية-أسيوط

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
القسم السياسي
أعلن النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لعمل لإعادة عمل الطريق الزراعي القوصية _ اسيوط.

وأشار نظير، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي كثرة الحوادث على هذا الطريق، وأعداد القتلى والمصابين ، وبالتالي كان من المهم اعطاء هذا الأمر اولوية لمنع حصد الأرواح علي الطرق.

ومن المقرر أن تعود الجلسة العامة للبرلمان للانعقاد، يوم 21 أكتوبر المقبل، بعدما انتهت الجلسة السابقة من انتخابات اللجان النوعية والاستقرار على تشكيل الهيئات المكتبية لـ25 لجنة فرعية بالمجلس.

ترشيحاتنا

الإدانات تتوالى على أنقرة.. ضابط تركي سابق يفجر مفاجأة في اختفاء خاشقجي .. فيديو

مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين في حادث سير جنوب الخرطوم

توفيق عكاشة يحذر من زيادة السكان: بلاش شغل الأرانب

كمال أبو رية: لم أستطع إخبار الفيشاوى بإصابته بالسرطان.. فيديو

مفاجأة.. محمد صلاح يواجه شبح الاستبعاد من تشكيلة المنتخب أمام سوازيلاند..صور

مفيدة شيحة: لهذا السبب أفضل الشعر القصير منذ بداياتي.. فيديو

كارثة بالبصل تسبب سرطان الكبد والوفاة

فاروق الفيشاوي يكشف عن دواء جديد للسرطان هو أول من يستخدمه فى مصر

مفيدة شيحة: لهذا السبب انتقدت وليد فواز بعد طلاقه مي سليم.. فيديو

توفيق عكاشة يخرج لـ فاصل بسبب ألم مفاجئ على الهواء

عماد النحاس يتحدث عن دور علي غزال في خط وسط منتخب مصر ..فيديو

17 نصيحة للوقاية من أمراض الخريف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

فيديو

كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو
عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو
زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف
الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي
زوجة مبتكر طريقة اختراق الساتر الترابي: فكرته كانت خارج الصندوق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟