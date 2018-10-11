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العمدة: وعد الرئيس السيسي بتغيير الدولة في 2020 ملزم للجميع.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:21 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مي فهمي
قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن إقامة الندوات التثقيفية للقوات المسلحة أمر هام للغاية لأن هناك ضرورة لاستلهام روح حرب أكتوبر خلال الفترة الحالية، وهو ما عكسته الندوة التثقيفية الـ 29التى شهدها الرئيس السيسى اليوم.

وأضاف، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المعركة لم تنته رغم تغير الأدوات والوسائل والعدو موجود في وسط صفوف الشعب المصري، بدلا من وضوحه في الماضي، مشيرا إلى أن السيسي وعد في كلمته بتغيير الدولة في يونيو 2020 وهذا الوعد أصبح ملزما ولابد أن يتكاتف الجميع لتحقيق هذا الحلم.

وأشار إلى أن العدو الخارجي أدرك استحالة الدخول في صراع مسلح مع مصر مرة أخرى، وبالتالي اتجه لضرب الدولة من الخارج من خلال إفساد عقول الشباب.

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