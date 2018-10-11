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اقتصاد

شاهد.. البورصة المصرية تنزف بسبب هبوط الأسواق الأمريكية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:39 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
أحمد قطب - عدسة : ايهاب عيد
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، في جلسة تداولات، اليوم الخميس، علي هبوط حاد إثر تراجعات شهدتها المؤشرات العالمية بجلسة أمس مع استمرار الحرب التجارية بين قطبي الصناعة أمريكا والصين، ورفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي لتشهد جميع المؤشرات العربية تراجعات حادة خلال تداولات الخميس.

وشهدت الأسواق الأمريكية أكبر حركة بيعية لها في يوم واحد في ثمانية أشهر، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس بنسبة 3.29% مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ شهر فبراير الماضي

وقالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال بالبورصة المصرية، إن رأس المال السوقي خسر نحو 14.2 مليار جنيه ليصل عند مستوى 744.1 مليار جنيه مقابل نحو 758,3 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضية.

وأضافت رمسيس، أن مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" هبط بنسبة 2.5% ليصل عند مستوى 13278.8 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 1.2% محققًا مستوى : 683.86 نقطة, تلاه هابطًا مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.4% محققا مستوى 1716.65 نقطة.

من جانبه أوضح تامر حسين، خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ان سجل السوق قيم تداولات بلغت 864 مليون جنيه، من خلال تداول 217.7 مليون سهم، بتنفيذ 28.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 168 شركة مقيدة، ارتفع منها 25 سهمًا، وتراجعت أسعار 118سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 25سهمًا أخرى.

وذكر أن صافي مبيعات الأجانب سجل اليوم نحو 1.4 مليار جنيه جنيه، بنسبة استحواذ 52.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات البيع ، مسجلًا 967,9 مليون جنيه، و524,4 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 36.6%، 11.2% من التداولات.

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