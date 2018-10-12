موازنة البرلمان: إنشاء وحدة للتواصل مع المستثمرين قرار جريء

قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار وزارة المالية بعمل وحدة جديد من خلالها يتم التواصل الفعلي مع المستثمرين والعمل دعمهم وحل مشاكلهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك يعد من أجرأ القرارات التي اتخذتها الوزارة .
وأشاد الفقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بجهود وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدا إلمامه بكل أمور الدولة ومعرفته بها، بجانب اهتمامه بمجال الاستثمار في مصر والعمل علي توفير مناخ ملائم لهم، يهتم أيضا بإقامة مشروعات عامة متعلقة بالجماهير كالصحة والتعليم وغيرهما من المجالات
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المشروعات العملاقة وشبكات الطرق العالمية التي أنُشئت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعبت دورا هاما في جذب المستثمرين لمصر
كما نوه النائب إلي عدد من المشروعات التي من شأنها تحريك عجلة الاستثمار، كقانون المنازعات الضريبية وقانون الاعفائات الضريبة و الاستثمار والإفلاس وقانون التمويل التجاري.
جدير بالذكر أن وزارة المالية، أعلنت إنه فى إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى المالية والاستثمار والتعاون الدولى، وحرصهما على التواصل الجاد والفعال مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية والضريبية وتذليل المعوقات التي قد تواجه بيئة الاستثمار فى مصر فيما هو مرتبط بوزارة المالية والمصالح التابعة لها، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية لدعم المستثمرين فى حل مشاكلهم مع مصلحتى الضرائب والجمارك، وتتبع وزير المالية مباشرة، وتم اختيار نسرين لاشين أحد الخبراء فى مجال الاستثمار بوزارة المالية رئيسًا للوحدة.