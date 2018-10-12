موازنة البرلمان: إنشاء وحدة للتواصل مع المستثمرين قرار جريء

قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار وزارة المالية بعمل وحدة جديد من خلالها يتم التواصل الفعلي مع المستثمرين والعمل دعمهم وحل مشاكلهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك يعد من أجرأ القرارات التي اتخذتها الوزارة .





وأشاد الفقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بجهود وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدا إلمامه بكل أمور الدولة ومعرفته بها، بجانب اهتمامه بمجال الاستثمار في مصر والعمل علي توفير مناخ ملائم لهم، يهتم أيضا بإقامة مشروعات عامة متعلقة بالجماهير كالصحة والتعليم وغيرهما من المجالات





وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المشروعات العملاقة وشبكات الطرق العالمية التي أنُشئت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعبت دورا هاما في جذب المستثمرين لمصر





كما نوه النائب إلي عدد من المشروعات التي من شأنها تحريك عجلة الاستثمار، كقانون المنازعات الضريبية وقانون الاعفائات الضريبة و الاستثمار والإفلاس وقانون التمويل التجاري.



